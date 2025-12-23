Gemini va a cambiar para siempre: así es el nuevo diseño de la app que va a hacer mucho más fácil y directo usarla

Puede que Gemini aún no vaya a llegar a todos los móviles Android, pero eso no significa que Google no esté trabajando a marchas forzadas para mejorar el servicio, como demuestra la última filtración.

La nueva versión de la app de Google introduce un rediseño de la app de Gemini, aunque como han descubierto en Android Authority, por el momento no está disponible para todos los usuarios y es necesario modificar la app para activarlo.

Además, se nota que el rediseño de Gemini aún no está listo para ser usado, porque hay algunos elementos que no están terminados o que no aparecen como deberían. Aun así, es una buena manera de hacernos una idea de cómo serán.

El rediseño de Gemini se centra en simplificar la experiencia lo máximo posible, para que sea mucho más fácil de usar y nos permita centrarnos en lo que realmente queremos hacer en cada momento.

Para empezar, Gemini dará el salto a las nuevas guías de diseño Material 3 Expressive que Google ha introducido este año para las aplicaciones de Android.

Esto se nota, por ejemplo, en la barra inferior con el recuadro de texto, que ahora es flotante en el nuevo diseño en vez de salir de la parte inferior de la pantalla; de la misma manera, los botones y otros elementos de la interfaz se ajustan al nuevo estilo.

El diseño actual de Gemini (izq) y el nuevo (centro y der) Android Authority El Androide Libre

Pero el cambio más llamativo se encuentra en la eliminación de varios botones que en la versión actual están a la vista en la pantalla principal de la app, como el botón para acceder a la configuración o el que nos permite cambiar de modelo de IA de Gemini.

Eso no significa que estos botones se hayan perdido para siempre, solo se han cambiado de sitio. Con el nuevo diseño, el botón "+" ahora no solo sirve para añadir un archivo o una imagen, sino también para acceder a todas esas funciones.

Al pulsar en el botón "+", primero encontraremos una fila de botones para añadir archivos adjuntos, ya sea directamente desde la cámara, desde la Galería de imágenes, desde nuestros archivos locales, o desde la nube a través de Google Drive.

A continuación, encontraremos un selector de modelo, como "Fast" o "Thinking", que nos permitirá elegir el que mejor se ajuste a nuestras necesidades o a cada tarea.

Nuevo diseño de la app de Gemini para Android Android Authority El Androide Libre

Cambiar el modelo no es algo que haga la mayoría de la gente, que probablemente no es consciente de la diferencia entre cada uno y simplemente usa el que viene por defecto en la app.

Al "ocultar" el selector de modelo en este menú, Google quita esta distracción y permite que los usuarios simplemente se concentren en pedir a Gemini lo que quieren, al mismo tiempo que permite que los usuarios avanzados usen el modelo que prefieran.

Por último, encontraremos una serie de botones que nos permitirán acceder a las diferentes funciones de Gemini, como la creación de imágenes con Nano Banana, la creación de vídeos con Veo 3.1, el aprendizaje guiado y más.

Además de en la app, estos cambios también se aplicarán cuando llamemos a Gemini mientras estamos en otra app, como por ejemplo, manteniendo pulsado el botón de encendido.