El nuevo plegable de Samsung se filtra y es justo lo que muchos estábamos deseando: así se adelantará a Apple

Samsung puede tener un as en la manga para el 2026 frente a rivales como Apple, gracias a su experiencia en el desarrollo de pantallas flexibles; y es que todo indica que va a lanzar un nuevo modelo de smartphone plegable compañero del Galaxy Z Fold.

Una nueva filtración procedente del medio coreano ETNews llega incluso a dar un nombre al nuevo dispositivo: Galaxy Wide Fold. La palabra "Wide" significa "ancho", y esa es la clave de este nuevo dispositivo, una pantalla externa más ancha.

En concreto, el Wide Fold tendría una pantalla interna de 7,6 pulgadas, con una relación de aspecto 4:3, y una pantalla externa de 5,4 pulgadas; eso significa que, al abrirlo, el dispositivo se parecería más a un bloc de notas o un pasaporte, según la filtración.

Curiosamente, podemos hacernos una mejor idea de cómo será el nuevo dispositivo gracias a la propia Samsung, que habría organizado una encuesta en la que pidió la opinión sobre diferentes factores de forma para móviles plegables.

Uno de los diseños se ha filtrado, y encaja perfectamente con el llamado "Wide Fold", con una pantalla más ancha que ofrece una mejor experiencia en multitarea y posiblemente una mayor comodidad en las manos.

Posible diseño del plegable ancho de Samsung SammyGuru El Androide Libre

Un dispositivo como este está pensado para ser usado con ambas manos, como si fuese un libro, y funciona mejor para tareas como la lectura, navegación, y visionado de fotografías y vídeos.

Hasta ahora, Samsung ha apostado por un formato relativamente alto y estrecho para sus plegables tipo Fold, al menos en comparación con los dispositivos lanzados por Xiaomi y OPPO, que tienen una forma más parecida a la de un móvil convencional cuando están cerrados.

Posible diseño del nuevo plegable ancho de Samsung SammyGuru El Androide Libre

En cambio, Samsung ha preferido "sacrificar" un poco la experiencia con la pantalla externa, haciéndola más alta; aunque poco a poco ha ido cambiando el formato, y el reciente Galaxy Z Fold 7 ya tiene una pantalla externa con una proporción más tradicional de 21:9.

Que Samsung ahora esté desarrollando un móvil más ancho no es casualidad, sino un ataque preventivo contra Apple; todos los rumores apuntan a que la compañía de la manzana lanzará su primer smartphone plegable.

Las últimas filtraciones hablan de un iPhone plegable con unas proporciones más anchas, también con una pantalla interna con relación de aspecto 4:3 y 7,58 pulgadas; en vez de esperar a su lanzamiento, Samsung va a adelantarse con un dispositivo muy parecido.

Curiosamente, este Wide Fold no sustituirá al Galaxy Z Fold 8 que será lanzado el año que viene, sino que será un añadido a la gama que cada vez es más grande con el reciente lanzamiento del Galaxy TriFold.