Google Assistant seguirá siendo el asistente en tu móvil: a Gemini le queda, según el plan que Google ha anunciado

Gemini se está convirtiendo en uno de los ejes de Google, pero de momento no lo será en un móvil Android, ya que todavía no va a sustituir a Google Assistant como asistente.

En marzo, según 9to5Google, Google señaló que Gemini reemplazaría a Assistant en Android este año, pero ahora ha movido la fecha a 2026.

Hace dos días Google compartió una actualización a su plan para "actualizar la experiencia de Assistant a Gemini en la mayoría de dispositivos móviles para final de 2025".

La compañía ahora ha ajustado la hoja de ruta con el compromiso de "ofrecer una transición fluida".

El "desarrollo para actualizar a los usuarios de Assistant a Gemini en dispositivos móviles" continuará ahora durante 2026. Google tiene planeado dar más detalles en los siguientes meses.

El objetivo es que Google Assistant ya no esté disponible en los móviles y tablets Android, e incluso la app independiente de iOS también desaparezca.

Actualmente, "Pasar a Google Assistant" aparece como opción en la app Gemini, incluso en un Pixel 10 de Google.

Parecía que la idea sería una migración escalonada, ya que prácticamente no había tiempo para que se produjera de forma inmediata, sobre todo por las fechas en las que nos encontrábamos.

Y tampoco es que sea el mejor momento para ejecutar cambios importantes en los dispositivos móviles cuando en Navidades se utilizan mucho, así que podría ser contraproducente realizarlo.

Se desconoce la razón para que la fecha de la transición a Gemini se haya movido a 2026, ya sea que se quedó sin tiempo o con la idea de añadir más funciones de Assistant en Gemini antes de ejecutar este gran cambio.

Gemini, de momento, se ha desplegado en Wear OS, Google TV y Android Auto. En Gemini for Home ya está disponible con el programa de acceso temprano para altavoces y pantallas inteligentes.

Lo que significa que este año ha realizado despliegues muy importantes en su ecosistema, aunque algunas apps necesitan más tiempo para lograr que la experiencia de usuario sea totalmente satisfactoria, sin que se produzca cualquier bug de última hora que empañe el lanzamiento de Gemini.

Lo que sí que parece como definitivo es que Google Assistant desaparecerá de nuestros móviles Android el año que viene, y justo cuando cumpla 10 años desde que fuera lanzado en Android.

Y mientras Gemini, como app, sigue recogiendo el favor de Google con multitud de novedades como nuevo modelo de IA, la capacidad de usar NotebookLM o utilizar la versión Pro de Nano Banana.