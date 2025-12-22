Golpe a Spotify: se saltan su protección y hacen una copia de todas sus canciones, con casi 300 TB de música pirata

En la que puede ser una de las mayores filtraciones de la historia del sector tecnológico, casi la totalidad de Spotify habría sido copiada por un grupo que promete compartirla próximamente a través de redes P2P.

Anna's Archive, un grupo de autodenominados "archivistas", hasta ahora era famoso por su trabajo en recopilar y compartir libros y estudios científicos, en muchos casos convirtiéndose en la única manera de obtener algunas publicaciones.

Ahora, la organización afirma haber obtenido una copia casi perfecta de Spotify, el servicio de streaming, incluyendo los archivos de música, y promete hacerlos públicos a plazos, empezando por sus metadatos.

En concreto, el grupo afirma haber archivado los metadatos de 256 millones de pistas, además de los archivos de audio de 86 millones de canciones; eso representa el 99,6% de Spotify.

Se trata de una filtración de datos gigantesca, con el archivo completo ocupando nada menos que 300 TB (terabytes) que serán compartidos a través de torrent con archivos publicados en la página oficial del proyecto.

Es una cantidad tan absurda de datos, que la organización tiene planeado compartirlos poco a poco, empezando primero por las canciones más populares de la plataforma y terminando con las menos reproducidas.

Ese es un dato que conocen gracias al análisis de los metadatos que ya han sido publicados y que revelan detalles curiosos, como que el 70% de las canciones en Spotify han sido reproducidas menos de 1.000 veces, mientras que los artistas más famosos como Lady Gaga o Billie Eilish acumulan miles de millones de reproducciones en sus canciones más populares.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención ha sido la colección de decenas de millones de canciones que el grupo asegura haber obtenido y que puede convertirse en uno de los mayores "tesoros piratas" de la historia.

Anna's Archive afirma haber realizado esta copia de Spotify en aras de la "preservación" del arte alojado en la plataforma, que no está disponible en ningún otro servicio ni en ningún otro formato.

Los responsables de la filtración alegan que, aunque es fácil encontrar las canciones más populares, una gran cantidad de trabajos pueden desaparecer de la noche a la mañana si algún día Spotify es cerrado por cualquier motivo o si pierde la licencia por un desacuerdo con las discográficas y propietarios de los derechos.

No en vano, ya hay artistas que han retirado sus canciones de Spotify, la mayoría en protesta por lo que consideran que son bajos beneficios económicos de ofrecer sus trabajos en streaming. Spotify también está en una constante "lucha" con las discográficas, como lo demuestra el enorme retraso en lanzar la música en alta definición, que requirió de nuevos acuerdos.

Sin embargo, a nadie se le escapa que el principal motivo por el que la mayoría de la gente estará interesada en esta filtración es para conseguir música gratis y acceder al enorme catálogo de Spotify sin tener que pagar ni aguantar anuncios.

Por su parte, Spotify no ha aclarado si la filtración es real, aunque en declaraciones a Billboard un representante ha confirmado que la compañía ha iniciado una investigación de posibles "tácticas ilícitas" usadas para acceder a los archivos de sus servidores.