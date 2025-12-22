ChatGPT cambia para siempre su personalidad: ya puedes definir su nivel de entusiasmo y estas tres opciones más

Tras conocer que el modo adulto de ChatGPT será desplegado en algún momento del primer trimestre de 2026, ahora OpenAI lo ha actualizado para que el usuario pueda elegir su nivel de entusiasmo, calidez o el uso de emojis.

Se puede ver en la captura de pantalla que ha compartido OpenAI en su cuenta de X (antes Twitter) que se han introducido cuatro ajustes nuevos en la sección "Características".

La primera es calidez, que se refiere al tono amable y cercano de la conversación de ChatGPT. Se puede elegir "Más" (un trato más personal), "Predeterminada" y "Menos" (más profesional y objetivo).

El nivel de entusiasmo de ChatGPT se puede configurar con "Más" (con más energía y emoción), Predeterminada y "Menos" (tiende a ser más neutro y calmado).

La tercera opción que aparece es "Encabezados y listas" para dar un formato más claro y listas, usar el predeterminado o "Menos", con la idea de generar más párrafos que listas.

You can now adjust specific characteristics in ChatGPT, like warmth, enthusiasm, and emoji use.



Now available in your "Personalization" settings. pic.twitter.com/7WSkOQVTKU — OpenAI (@OpenAI) December 19, 2025

La última opción disponible de la actualización de ChatGPT en España son los emojis para usar más o menos, o dejarlo tal cual como viene por defecto con "Predeterminada".

Están disponibles desde "Configuración" en "Personalización" y se suman a la novedad de noviembre que incluía "Estilo y tono base", que permite definir la personalidad de ChatGPT (profesional, peculiar, eficiente o friki entre otras tantas).

Las nuevas opciones disponibles en ChatGPT

Esta actualización llega para paliar los efectos de tono sicofante de ChatGPT que se disminuyó con el lanzamiento de GPT-5 en verano, pero que produjo el rechazo de muchos usuarios al perder una personalidad que se basaba en la adulación al usuario.

OpenAI recibió un aluvión de críticas y tuvo que dar más opciones para que los usuarios pudieran volver al "ChatGPT de antes". De hecho, ofreció la posibilidad de volver a GPT-4o, el modelo de IA que echaron de menos miles de usuarios.

Y es que algunos académicos y críticos de la IA remarcan la tendencia de los chatbots a elogiar a los usuarios y afirmar sus creencias como un 'patrón oscuro' que crea un comportamiento adictivo y que puede generar un efecto negativo en la salud mental de los usuarios, según TechCrunch.

La nueva actualización de ChatGPT que permite configurar su personalidad ya está disponible en España, al menos en la versión Android que hemos probado en EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

Veremos si es la única novedad de una semana que está partida en dos por Navidad y así tanto OpenAI como Google se dan un descanso en la carrera por la IA generativa.