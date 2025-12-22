Android Auto va a cambiar para siempre con el rediseño del reproductor de música y envío de contenido desde el móvil

Con el paso a Gemini para sustituir a Google Assistant tampoco se esperaban cambios importantes en Android Auto para los próximos días y semanas, pero según conocemos hoy mismo sí que los habrá.

Google parece que está trabajando en el soporte a Cast y un rediseño del reproductor de música centrado en el uso del lenguaje de diseño Material 3 Expressive.

No es la primera vez que se vería el soporte a Cast por parte de Google, ya que el año pasado se lanzó en Android Automotive con la marca Rivian.

Google estaría por la labor de traer la misma funcionalidad a Android Auto, según aparece en la versión 15.9.655104 y en la que 9to5Google ha descubierto una serie de líneas de código que revelan la presencia de Google Cast.

Las líneas añadidas giran en torno al framework Media Router y mencionan explícitamente a Google Cast en relación con el coche.

El nuevo rediseño de Android Auto basado en Material 3 Expressive Android Authority

Tampoco vamos a describir cada una de ellas, ya que la mayor parte son bastante genéricas, pero cabe la posibilidad de que Google no integre directamente a Cast en Android Auto, aunque es difícil encontrar otro motivo por el que estas líneas de código aparecen en la app.

Se puede entender que tras la disponibilidad de la función en Android Automotive y que la misma Google ha adelantado que el soporte de vídeo en Android está en camino, tiene todo el sentido del mundo que se añada Cast.

El nuevo rediseño de Android Auto basado en Material 3 Expressive Android Authority

Sí, el botón de "Enviar" contenido que vendría de perlas para ese momento en el que está estacionado el coche y queremos reproducir cualquier vídeo de YouTube en la pantalla de mayor tamaño de nuestro coche.

Aparte de este gran cambio de Android Auto, la versión 15.9 muestra que Google está trabajando en la actualización Material 3 Expressive para el reproductor de medios de la app para conductores.

Android Authority logró activar el nuevo lenguaje de diseño que se caracteriza en Android Auto por una nueva barra de progreso y diseños de botones renovados, justo los que aparecen tanto en la app de música como en el widget de control del panel de Android Auto.

El lenguaje de diseño Material 3 Expressive ha ido apareciendo en un gran número de apps de Google para refrescar la experiencia de usuario de la interfaz de una forma más visual y acertada.

Ahora habrá que esperar si el nuevo diseño será bien recibido por los usuarios de Android Auto, ya que no sería la primera vez que Google recibe críticas por tocar lo que funciona.