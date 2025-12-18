Es oficial: el Xiaomi 17 Ultra con cámaras Leica es anunciado y llegará antes de lo esperado para luchar contra Samsung

No va a hacer falta esperar mucho para ver el nuevo smartphone puntero de Xiaomi: la compañía ha confirmado el lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra para "la semana que viene" en un anuncio publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales.

En concreto, el lanzamiento se producirá inicialmente en China, y todo indica que se producirá el próximo 25 de diciembre, aunque esto no ha sido confirmado por la compañía.

Como en las anteriores generaciones, el punto fuerte del Xiaomi 17 Ultra estará en la fotografía; de hecho, el anuncio afirma que el dispositivo ha sido creado en colaboración con Leica, con los logotipos de ambas compañías recibiendo la misma importancia.

Leica se ha implicado mucho más en el desarrollo de este dispositivo, como lo demuestra el lema del anuncio, que reza: "Un nuevo punto de partida para las ópticas".

Además, Xiaomi asegura que este dispositivo supondrá una "revolución en la experiencia de la calidad de imagen nocturna y la creación con teleobjetivo".

Anuncio del Xiaomi 17 Ultra

Por lo tanto, podemos esperar grandes avances en las lentes usadas en el Xiaomi 17 Ultra, aunque curiosamente, las filtraciones hablan de una importante diferencia respecto a su predecesor, el Xiaomi 15 Ultra.

Y es que los rumores hablan de una configuración de tres cámaras en el Xiaomi 17 Ultra, frente a las cuatro cámaras del modelo actual; en concreto, estaríamos ante un sensor principal de 50 Mpx, un gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo de 200 Mpx.

El motivo por el que Xiaomi ha podido deshacerse de un sensor está en el mencionado teleobjetivo, que probablemente estará basado en el nuevo sensor de Samsung de 200 Mpx que permite una mayor versatilidad en el zoom aplicado a la imagen.

Xiaomi parece confirmar esto, ya que en la publicación en redes sociales promete mejoras especialmente notables en situaciones de baja luminosidad y una mayor claridad en todo tipo de situaciones.

Por lo demás, el diseño del Xiaomi 17 Ultra será similar, y sabemos esto porque el dispositivo ya ha aparecido en público, en las manos del actor chino Daniel Wu; no es la primera vez que un nuevo dispositivo de Xiaomi se filtra por los regalos que la compañía hace a personalidades y ejecutivos.

Las fotografías revelan un diseño parecido al del Xiaomi 15 Ultra en su color negro, aunque se espera una versión especial en el color rojo de Leica que probablemente llamará mucho la atención.

El Xiaomi 17 Ultra en las manos del actor Daniel Wu

Respecto a la generación actual, encontraremos otra gran novedad en la batería, que ahora contará con una capacidad de 7.000 mAh con soporte de carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 80 W.

El lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra será adelantado varios meses respecto a lo que viene siendo habitual en este modelo; recordemos que el Xiaomi 15 Ultra fue presentado en China a finales del pasado mes de febrero y a nivel global en el MWC 2025 de Barcelona.

Eso nos lleva a preguntarnos cuáles son los planes de Xiaomi para España. Es muy probable que el Xiaomi 17 Ultra llegue a nuestro país junto con el resto de la gama Xiaomi 17, o al menos, los dispositivos que saldrán de China.

La cuestión es cuándo va a ocurrir esto, si Xiaomi se esperará al MWC del año que viene, o si también adelantará el lanzamiento para el próximo mes de enero para golpear primero contra Samsung y su presentación de los Galaxy S26 que se retrasará a febrero o a marzo.