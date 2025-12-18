Google Discover va a cambiar para siempre: se confirma cómo va a evitar que entres en tus páginas favoritas

Un nuevo estudio analiza el efecto que los últimos cambios en Discover tienen en la experiencia de los usuarios. Más información: Cómo seguir a EL ESPAÑOL en Google Discover para estar siempre bien informado: paso a paso desde tu móvil o PC

Nada menos que el 51% de las entradas de Google Discover ahora son resúmenes generados por inteligencia artificial, según un reciente estudio publicado por el servicio de analítica de Internet, Marfeel.

Discover se ha convertido en el punto de inicio de millones de internautas, que todos los días abren su móvil Android y deslizan a la izquierda para ver las noticias más importantes del día y el contenido que más les puede interesar.

Los algoritmos de Google son de los mejores en analizar y escoger las páginas que realmente queremos visitar, así que no es de extrañar que Discover sea tan popular; sin embargo, muchos usuarios han notado diferencias recientemente.

En las últimas semanas, Google ha cambiado Discover en algunos mercados como los Estados Unidos, Brasil y México, transformándolo en una experiencia generada por inteligencia artificial en su mayor parte y dando prioridad a los propios servicios de la compañía y quitándosela a los enlaces de siempre.

Ahora, un estudio de Marfeel revela hasta qué punto Google ha cambiado Discover para fomentar el uso de su inteligencia artificial y de servicios propios, y de cómo está afectando al contenido que hasta no hace mucho era el protagonista.

El dato de que el 51% del contenido mostrado por Discover ahora consiste en resúmenes generados por inteligencia artificial supone que "se reducen las oportunidades" para generar clics en contenido de medios.

Y es que, en vez de simplemente mostrar un enlace al contenido que nos pueda interesar, la IA de Google entra en el contenido, lo analiza y muestra un resumen; de esta manera, el usuario no tiene que entrar en el enlace, pero tampoco lo hubiera encontrado si quisiera.

El nuevo Google Discover da prioridad a resúmenes generados por IA y se la quita a los medios Marfeel

Y es que, aunque Discover muestra varias fuentes cuando genera un resumen por inteligencia artificial, en realidad acceder a ellas es más difícil que nunca; es necesario pulsar en los logotipos de las páginas que se muestran en pequeño debajo del resumen, y entonces pulsar en el icono de la fuente que queramos.

En comparación, quedarse en Discover es mucho más fácil, especialmente cuando la acción por defecto cuando hacemos un toque es reproducir un vídeo de YouTube que está integrado directamente en la app.

El estudio ha descubierto que, en algunos países, Google ahora muestra un vídeo de YouTube en el 100% de los enlaces por defecto en Discover, asegurándose de que el usuario no sale de la app para leer la fuente original.

Recordemos que Veo 3, el nuevo modelo de Google para generar vídeos, ya está integrado directamente en YouTube y permite crear contenido de manera directa; por lo tanto, todo queda en casa.

El estudio define esto como "visibilidad de marca sin tráfico"; en otras palabras, aunque las fuentes usadas son referenciadas y su logotipo se muestra, en la práctica el usuario termina dentro del ecosistema de Google en vez de en una página externa.

La historia se repite con las redes sociales; pese a que Google presume de que plataformas como Facebook, Instagram y TikTok forman parte de la nueva experiencia, en la práctica solo X tiene algo de presencia, pero solo en las posiciones más bajas y muy raramente como una de las primeras fuentes.

Marfeel adelanta que estos cambios van a llegar a España y el resto del mundo, ya que los países que ya tienen la nueva experiencia son "mercados de prueba" y no "excepciones" a la regla.

Los resultados de este estudio contradicen a Google y su declaración de que no está notando cambios en el tráfico global desde que empezó a implementar funciones de IA en sus productos.

Los cambios en Discover también chocan con los recientes cambios en la búsqueda de Google en respuesta a las críticas por los resultados generados por IA, que sustituyen a la lista de resultados tradicionales.

Google prometió más personalización y fomentar el acceso a las páginas favoritas de los usuarios después de las quejas de los medios y de una investigación de la Comisión Europea.