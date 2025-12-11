Spotify cambia para siempre con Prompted Playlist: tu lista con IA personalizada que se actualiza sola periódicamente

Spotify está ampliando las posibilidades de las playlists, no solo al dejar importarlas desde otras plataformas, ya que ahora acaba de anunciar una nueva función llamada "Prompted Playlist".

Al pulsar sobre Prompted Playlist, los suscriptores de Spotify que participan en la beta podrán teclear exactamente qué quieren escuchar y cómo quieren que el algoritmo de la plataforma de streaming responda.

Con el detalle de que esta lista personalizada con IA refleja el "arco completo" de gustos, según cita la misma compañía.

Hablando claro: la playlist se enfoca no solo en las canciones que te gustan actualmente, sino que toma todo el historial de reproducciones desde el día uno.

Es el matiz que diferencia a este tipo de listas del resto y así se pueda precisar mejor el tipo de canciones o temas que completarán la playlist final hecha con Prompted Playlist.

Lo único que habrá que esperar para que llegue a España, ya que la beta se ha lanzado primeramente en Nueva Zelanda. Desde su web no ha dado más detalles sobre su expansión.

Es la continuación a la primera función de listas de reproducción basadas en IA que se estrenó el año pasado, y que también está basada en la introducción de prompts.

Imagen que muestra las opciones para actualizar la Prompted Playlist de Spotify

Prompted Playlists permitirá a los usuarios crear una playlist de forma más precisa con la introducción de trompas más extensos con instrucciones más específicas.

Spotify explicó a TechCrunch que se debe a que la nueva función de IA toma en valor el conocimiento del mundo real.

Playlists con prometas extensos

Al poder confeccionar un prompt más extenso se multiplican las posibilidades, tal como muestra Spotify desde su anuncio con varios trompas de ejemplo.

Podemos crear una tipo con "música de mis artistas top de los últimos cinco años" o modificarlo con "temas menos conocidos que todavía no haya escuchado".

La nueva función en beta de Spotify Spotify

Spotify da otro ejemplo que viene de maravilla a los runners: "Pop y hip-hop de alta energía para una carrera de 5 km en 30 minutos, que mantenga un ritmo constante antes de pasar a canciones relajantes para el enfriamiento".

U otro ejemplo para cinéfilos: "Música de las películas más importantes y las series de TV más comentadas de este año que coincidan con mis gustos".

Lo mejor es que se puede ir optimizando el prompt para hacerlo más específico y cuando queremos que se actualice, ya sea diariamente o semanalmente.

El objetivo principal es crear una especie de Discover Weekly personalizado con IA que sea controlado totalmente por el prompt que introduzca el usuario.

Spotify mantiene que la playlist incluirá descripciones y contexto para saber por qué hemos recibido las recomendaciones. También ofrecerá una serie de ejemplos para que los usuarios comiencen a usar Prompted Playlist.