Revolución en Google en respuesta a las críticas por la IA: fuentes personalizadas y más enlaces a los medios

Google ha anunciado la primera reacción de la compañía ante la respuesta negativa que ha sufrido el Modo IA en la Búsqueda de Google, que sustituye la lista de resultados tradicionales por una explicación generada por inteligencia artificial.

Para empezar, Google ha anunciado el lanzamiento global de "Fuentes Preferidas" en la Búsqueda de Google, que permite personalizar las noticias destacadas que aparecen con determinados términos.

Los usuarios de todo el mundo ahora podrán seleccionar sus fuentes preferidas, como los medios de comunicación en los que más confían o las páginas que mejor encajan con sus intereses, para que aparezcan cuando hacen una búsqueda.

Esto es algo inaudito para Google, que tradicionalmente ha dependido de sus famosos algoritmos para presentar resultados personalizados y apropiados para cada usuario, algo que, hasta ahora, ha tenido mucho éxito.

Sin embargo, Google cree que ahora los usuarios buscan "conexiones auténticas con creadores y fuentes en las que confían", y por eso ahora les da el poder de modificar al menos parte de los resultados.

En concreto, ahora la sección de "Noticias destacadas" dará prioridad a las páginas y medios que hayamos configurado como preferidas, para que cuando hagamos una búsqueda (por ejemplo, "Madrid"), aparezcan enlaces a esas webs.

Las "Fuentes Preferidas" aparecerán con prioridad en la búsqueda de Google Google El Androide Libre

El lanzamiento global de "Fuentes Preferidas" se producirá a lo largo de los próximos días y de manera progresiva; inicialmente, estará disponible únicamente para los usuarios con la cuenta en inglés, aunque Google promete que se implementará en todos los idiomas, incluyendo el español, a principios del año que viene.

En realidad, Google ya ha probado la función de "Fuentes Preferidas" en algunos países,con los primeros usuarios seleccionando casi 90.000 fuentes únicas, desde blogs personales a medios de comunicación internacionales.

En esta prueba, la compañía ha detectado que los usuarios que han elegido una fuente han hecho clic en ese sitio el doble de veces; esto puede ayudar a los usuarios a visitar más sus páginas y medios favoritos.

Relacionado con esto, Google va a lanzar una nueva función que destaca los enlaces de nuestras suscripciones a noticias; si nos hemos suscrito a una página, por ejemplo a través de Discover, ahora sus publicaciones tendrán prioridad en los resultados y se mostrará un carrusel específico en la búsqueda. Llegará primero a Gemini, y luego a los resúmenes de IA y al Modo IA.

Esta actualización será de gran ayuda para los usuarios que no quieran perder de vista sus páginas favoritas; pero sobre todo, se nota que principalmente está dirigida a los medios de comunicación, como una especie de rama de olivo para hacer las paces.

Y es que Google también ha prometido grandes cambios en el Modo IA para fomentar que los usuarios visiten las páginas web usadas como fuentes, una de las mayores críticas que ha recibido hasta ahora.

El Modo IA de Google mostrará más enlaces a fuentes y fomentará su uso Google El Androide Libre

Para empezar, el número de enlaces en el modo IA se aumentará y su diseño se actualizará para que sean más útiles. Además, el Modo IA incluirá introducciones contextuales a los enlaces insertados en las respuestas, con frases cortas que explican por qué puede ser útil visitar un enlace.

Google se encuentra en medio de una gran polémica por la manera en la que el Modo IA y otras funciones están perjudicando a los propietarios de páginas web, especialmente a los medios de comunicación.

Es algo que tiene lógica: si hacemos una búsqueda y la inteligencia artificial saca la información de las páginas y nos la explica, ¿para qué vamos a entrar en las páginas que ha usado como fuente?

De hecho, Bruselas ya está investigando a Google por usar el contenido de los medios para entrenar su IA, obteniendo información de las publicaciones sin compensación; esto se suma a un expediente sancionador contra Google por penalizar los contenidos de los medios en las búsquedas.