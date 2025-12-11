Tu móvil Android puede salvar vidas: ya permite compartir vídeo en directo con el operador en llamadas de emergencia

Si los Pixel 9 y Pixel 10 son los primeros en tener mensajes SMS por satélite, ahora cualquier móvil Android va a disfrutar de una nueva función a la que Google ha nombrado como Android Emergency Live Video.

Se trata de una nueva función para que servicios de emergencia como paramédicos, bomberos, agentes forestales o la misma policía tengan ojos en el lugar del incidente donde se encuentra el usuario con su móvil Android.

Es una funcionalidad crucial para las situaciones más complicadas y funciona de tal forma que, cuando se ha iniciado una llamada o chat de emergencia, permite a los operadores enviar una solicitud al móvil del usuario para compartir vídeo en tiempo real.

Con un solo toque se puede iniciar un streaming seguro de la cámara del móvil, lo que permite a los servicios de emergencia revisar rápidamente la situación y enviar la ayuda adecuada en ese momento.

Por ejemplo, mientras llegan los servicios de emergencia, el operador podría dar las acciones pertinentes al usuario para intentar una reanimación cardiopulmonar y salvar la vida a una persona.

Imagen de la nueva función de emergencia de Android Google

Hay un matiz muy importante en la propuesta de Google para los móviles Android y que tiene que ver con cómo esta experiencia funciona, ya que el usuario no tendrá la libertad de compartir vídeo y solo podrá hacerlo cuando el servicio de emergencia lo solicite.

Lo explica así desde su blog: "Durante una llamada o mensaje de texto de emergencia, si el operador determina que ver la escena sería de ayuda y es seguro hacerlo, puede enviar una solicitud al dispositivo del usuario".

Una vez la solicitud llegue, según Android Police, el usuario verá una solicitud en la pantalla de su móvil y será capaz de compartir seguramente el vídeo de la cámara en tiempo real con una simple pulsación.

Hay dos detalles importantes y es que el streaming de vídeo será cifrado y en todo momento se podrá detener el streaming de vídeo que se está compartiendo en directo.

Android Emergency Live Video se está desplegando ahora mismo a los usuarios en Estados Unidos y otras regiones como Alemania y México. Google no ha mencionado su disponibilidad general, pero se espera que próximamente se expanda a otros países como España.

Lo mejor de todo es que no se queda solo para las últimas versiones de Android y estará disponible en todos los móviles Android con la versión 8.0 y superior a través de la app Google Play Services.