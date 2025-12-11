Qué es el mensaje de la próxima actualización de WhatsApp para Windows y por qué va a ser una mala noticia para todos

Después de adelantarlo a mediados de año, finalmente la versión de WhatsApp para Windows 11 ha empezado a actualizarse en España, aunque primero los usuarios afectados están siendo avisados con un mensaje.

El mensaje aparece en la esquina superior izquierda, y reza: "La próxima actualización estará disponible a partir del 9 de diciembre"; no tenemos que hacer nada, y podemos simplemente pulsar en la "X" para cerrar el mensaje.

Sin embargo, antes de hacerlo hay algunos detalles que debemos tener en cuenta. Para empezar, y como avisa el mensaje, esta actualización es especial y provocará que se cierre la sesión que tenemos abierta.

Como resultado, cuando se instale la actualización de manera automática a lo largo de los próximos días, tendremos que volver a iniciar sesión en nuestro teléfono, asociando la app de Windows con nuestra cuenta de WhatsApp en el móvil.

El motivo por el que será necesario hacer esto es porque la app actual de WhatsApp va a desaparecer para siempre, siendo sustituida por una nueva que ya ha recibido serias críticas de parte de los primeros usuarios que han podido probarla.

El mensaje que aparece en WhatsApp para Windows El Androide Libre

Eso es porque la nueva app de WhatsApp para Windows 11 no es nativa, sino que en realidad es WhatsApp Web en una ventana de navegador; por lo tanto, tiene las mismas funciones, la misma interfaz y el mismo funcionamiento que si abrimos WhatsApp en una pestaña del navegador.

Esto trae muchas desventajas, empezando por el rendimiento. La app nativa de WhatsApp consume pocos recursos, menos de 100 MB de memoria RAM y no ocupa nuestro procesador en segundo plano.

En cambio, los primeros usuarios de la nueva app se quejan de que consume mucha más memoria RAM, 1 GB o incluso más dependiendo de la cantidad de chats que tengamos en nuestra cuenta, y además, ocupa más recursos como el procesador durante más tiempo.

El nuevo WhatsApp para Windows consume más recursos del ordenador Windows Latest El Androide Libre

El motivo por el que ahora WhatsApp consume más recursos es porque en realidad es un navegador basado en Chromium (igual que Google Chrome) que solo es capaz de mostrar la página web de WhatsApp.

La razón tras este cambio es meramente económica de parte de Meta; de esta manera, la compañía puede abandonar el desarrollo de una versión de WhatsApp y simplemente actualizar WhatsApp Web con cada novedad que vaya saliendo.

Esta es una tendencia reciente en el sector Windows, con muchos desarrolladores dando el salto a aplicaciones web por lo fácil que es desarrollarlas y mantenerlas; la propia Microsoft también ha empezado a cambiar elementos nativos de Windows a aplicaciones web, como Outlook.

Pero esta decisión es especialmente preocupante en un momento en el que la memoria RAM va a ser más cara que nunca, por culpa de la alta demanda para servidores de inteligencia artificial.

Por el momento, no parece que vaya a haber ninguna manera de seguir usando la app actual de WhatsApp; todos los usuarios irán recibiendo, primero el aviso y luego la actualización, a lo largo de los próximos días.