Google Maps cambia para siempre en Madrid: ya indica la ubicación de los autobuses interurbanos en tiempo real

En marzo de 2025 llegó una gran actualización a Google Maps para seguir en directo la ruta de los autobuses de la EMT. Ahora esta experiencia se amplía a los autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.

Las primeras líneas disponibles de los municipios son las de Alcorcón, Móstoles, Leganés y otras localidades de la zona sur de la Comunidad de Madrid.

Desde la cuenta de X (antes Twitter) de Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, se puede leer el anuncio, al igual que la disponibilidad próxima en más líneas de los autobuses de toda la red.

El objetivo es que desde Google Maps el usuario pueda saber en todo momento dónde se encuentran situados cada uno de los autobuses de las líneas de toda la red de la Comunidad de Madrid.

Para acceder a la información en tiempo real se hace de una forma bastante sencilla al buscar en el mapa una estación de autobuses cercana y pulsar sobre ella para que aparezcan las líneas.

🚍 ¿Sabes que ya puedes seguir en tiempo real el recorrido de los autobuses del @CRT_Madrid?



📲 Disponible en las líneas de #Alcorcón, #Móstoles, #Leganés y otros municipios del sur a través de Google Maps.



➡️ Próximamente se ampliará a los autobuses de toda la red. pic.twitter.com/atxysOE2NN — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) December 10, 2025

Pulsamos sobre cualquiera y aparecerán los iconos de los autobuses en tránsito que se pueden pulsar para que nos den más información con una pequeña tarjeta.

La posición de los autobuses en ruta también aparece cuando seleccionamos un destino, como puede ser Alcorcón, seleccionamos transporte público en la pestaña y elegimos alguna de las rutas que nos ofrece.

Un autobús en ruta en Google Maps

Nos desplazamos por toda la planificación del viaje para dirigirnos al icono de autobús interurbano con su color correspondiente, en este caso en color verde al salir desde Paseo de Extremadura - Cuatro Vientos.

Aparecerá el número de la línea 516 Pablo Neruda - Fraternidad, y pulsamos en la misma para que aparezcan las próximas salidas (podemos ver incluso si va en hora).

La línea de Alcorcón con el autobús en el mapa y la línea de paradas con su respectiva posición

Pulsamos en la primera y nos aparecerá el icono del autobús interurbano en ruta con una pequeña tarjeta de información que indica el número de la línea, si va en hora o retrasado, la hora de llegada y la última vez que se actualizó la información.

Así aparece en el mapa, vía ADSLZone, pero también se puede ver el icono del autobús moviéndose verticalmente en la tarjeta con toda la ruta y sus paradas para saber dónde se encuentra sin tener que pasar al mapa.

Una información que nos permitirá saber si llegamos a tiempo para coger el próximo autobús o saber cuánto tardará en llegar cuando no queremos llegar tarde a una cita o al trabajo.

Se espera que en las próximas semanas se active esta nueva experiencia en el resto de líneas de los autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.