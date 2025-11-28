El nuevo sensor de Sony, el LYTIA 901, tiene 200 Mpx, pero lo llamativo es que integra un chip con inteligencia artificial

La fotografía sigue siendo el principal factor a considerar para muchos usuarios que en España quieren cambiar de móvil.

Algunos quieren precios bajos, otros mucha potencia, pero casi todos también piden que su nuevo móvil "haga buenas fotos".

Eso depende de muchos factores, entre los que está el hardware de las cámaras. Pero cada vez más también de la inteligencia artificial.

En este contexto, Sony Semiconductor Solutions Corporation ha anunciado el lanzamiento del nuevo sensor de imagen el LYTIA 901.

Este nuevo componente no es una simple actualización incremental; se trata de un sensor de formato grande (tipo 1/1.12) que alcanza una resolución efectiva de aproximadamente 200 Mpx.

Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a este producto es su capacidad para integrar circuitos de procesamiento de imagen basados en inteligencia artificial directamente dentro del sensor.

Esto busca resolver uno de los mayores desafíos de las cámaras de los teléfonos actuales, el lograr un zoom de alta calidad sin necesidad de múltiples lentes.

Opción activada y desactivada de combinación de píxeles El Androide Libre

El LYTIA 901 ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio óptimo entre alta resolución y sensibilidad lumínica.

Con un tamaño de píxel de 0.7 micrómetros, el sensor utiliza una estructura de píxeles avanzada y un diseño de filtro de color mejorado que incrementa el nivel de señal de saturación.

Esto se traduce en un rango dinámico superior, permitiendo capturar detalles tanto en las sombras como en las luces más brillantes.

Para gestionar la inmensa cantidad de información que proveen sus 200 Mpx, el sensor emplea una matriz conocida como Quad-Quad Bayer Coding (QQBC).

Esta tecnología agrupa 16 píxeles adyacentes (en una disposición de 4x4) que comparten filtros del mismo color. El funcionamiento de este sistema es dinámico y se adapta a las condiciones de la toma:

En condiciones de baja luz o fotografía nocturna, los 16 píxeles agrupados se procesan como una sola unidad grande , lo que mejora drásticamente la sensibilidad y reduce el ruido visual.

o fotografía nocturna, , lo que mejora drásticamente la sensibilidad y reduce el ruido visual. Durante el uso del zoom o en condiciones de buena iluminación, el sistema realiza un proceso de conversión de matriz para utilizar los píxeles individualmente, recuperando la resolución completa de 200 megapíxeles.

El proceso de revertir la agrupación de píxeles para volver a una matriz estándar se denomina "remosaicing". Tradicionalmente, esto requiere una potencia de cálculo inmensa y puede generar artefactos visuales si no se maneja correctamente.

Aquí es donde Sony introduce su gran innovación: un circuito de procesamiento dedicado con aprendizaje de IA integrado en el propio sensor.

Ejemplo de detalle El Androide LIbre

Esta es la primera vez que Sony implementa esta solución en sus sensores para móviles. La tecnología permite procesar señales de componentes de alta frecuencia, que suelen ser difíciles de reproducir, logrando una fidelidad superior en texturas finas, patrones complejos y texto lejano.

Al realizar este procesamiento dentro del sensor, se libera carga del procesador principal del teléfono y se permite una velocidad de operación mucho mayor.

De hecho, esta capacidad permite capturar vídeo de alta calidad hasta 30 cuadros por segundo incluso utilizando un zoom digital de 4x en resolución 4K.

El LYTIA 901 también pone un énfasis especial en la calidad de la luz y el color. Incorpora tecnologías como DCG-HDR (Dual Conversion Gain) y un convertidor analógico-digital (ADC) Fine12bit.

Mejora de toma con nuevo HDR El Androide Libre

Este último mejora la profundidad de bits de cuantización de los 10 bits convencionales a 12 bits, enriqueciendo la expresión tonal de las imágenes.

Además, se introduce la tecnología Hybrid Frame-HDR (HF-HDR), que compone fotogramas capturados en exposiciones cortas con datos de ganancia dual.

El resultado es un rango dinámico que supera los 100 dB, suprimiendo eficazmente tanto el "quemado" de las áreas brillantes como la pérdida de información en las zonas oscuras, acercando la imagen final a lo que percibe el ojo humano.

Sony ha confirmado que el envío de unidades para producción en masa de este sensor está programado para este mismo mes de noviembre de 2025.