Google lanza Nano Banana Pro en España: la revolución total de la edición de imágenes con IA potenciada por Gemini 3 Pro

La integración de Nano Banana en múltiples apps ha sido total por parte de Google, y después de anunciar Gemini 3 Pro, se esperaba que de alguna forma se potenciara la edición de imágenes. Lo que no esperábamos es que lanzara Nano Banana Pro para mejorar lo que parecía inmejorable.

Ayer, justo por la noche, saltó en España la actualización a Nano Banana Pro al abrir Gemini en Chrome y leer el siguiente mensaje: "Visualiza cualquier cosa con Nano Banana Pro".

Justo debajo de la imagen de presentación del nuevo modelo, se podía leer: "La generación de imágenes es ahora mejor que nunca. Usa 3 Pro para probar la última versión de Nano Banana".

Nano Banana Pro está basado en Gemini 3 Pro y utiliza el razonamiento "state-of-the-art" del modelo base y su conocimiento del mundo real para visualizar la información mejor que nunca.

La primera de sus apasionantes mejoras es que puede crear texto más preciso y legible en imágenes en múltiples idiomas. Posible gracias al razonamiento multilingüe mejorado de Gemini 3 Pro.

Imagen de referencia a la izquierda y a la derecha generada con Nano Banana Pro: Goku como si fuera una figura real

Lo que significa que se puede aprovechar de una "variedad más amplia de texturas, fuentes y caligrafía", según cita Google desde su anuncio en su blog.

Un prompt como ejemplo (el resultado en la imagen adjunta): "Traduce todo el texto en inglés de las tres latas amarillas y azules al coreano, mientras mantienes todo lo demás igual".

Nano Banana Pro respeta el texto y lo traduce Google

La segunda novedad es una transferencia de estilos de imagen de forma más fluida y que tiene que ver cuando subimos dos imágenes a la vez e introducimos el prompt para que utilice el estilo de una en la otra.

Permite ajustar los ángulos de cámara, el objetivo, aplicar degradados de color sofisticado y transformar la iluminación de la escena, como pasar del día a la noche o crear un efecto bokeh.

La coherencia de la imagen a través de distintas ediciones Google

Y al igual que el anterior Nano Banana, permite editar cualquier parte de la foto o elegir relaciones de aspecto distintas con resoluciones 2K y 4K. Vamos, una maravilla para la edición.

La fusión multimodal avanzada de 6 imágenes

La tercera gran mejora es la capacidad de combinar hasta 6 distintas de una vez con resultados de alta calidad, lo que supone una explosión creativa total gracias a la fusión multimodal avanzada.

Para explicarlo mejor, Gemini Nano Banana es capaz de entender conceptos, y al introducir hasta 6 imágenes de referencia, extrae atributos específicos de cada una para generar una imagen nueva totalmente coherente.

6 imágenes para crear una composición final con todas ellas Google

Por ejemplo, podemos subir una imagen de un amigo, luego de un estilo artístico (tipo Andy Warhol), otra de una pose específica, una de un esquema de iluminación y otras dos de un objeto de fondo.

Nano Banana Pro se encargará de generar una sola imagen de alta calidad que integra todos esos elementos de forma natural y respetando los conceptos como si la foto se hubiera tomado así originalmente.

Otras tantas imágenes para crear una final Google

Es la gran protagonista de esta actualización: 6 imágenes son 6 referencias para nutrir al modelo de IA del suficiente contexto para que mantenga la identidad de una persona, marca u objeto.

Nano Banana Pro, según 9to5Google, también permite fusionar hasta 14 imágenes mientras "se mantiene la consistencia y la coherencia de hasta 5 personas"

Ya genera infografías y diagramas

Y aquí viene otra vertiente simplemente increíble: Nano Banana Pro ya genera infografías y diagramas. Lo que dará alas a la creación de material explicativo y visualización de datos complejos.

Nano Banana Pro se despliega hoy mismo globalmente y, como se ha mencionado, está ya disponible en España desde la app Gemini. Una vez que se use el modelo de "Razonamiento", se selecciona "Crear imágenes" e incluso los usuarios gratuitos podrán utilizarlo.

Las infografías que genera Nano Banana Pro Google

Cuando se pase el límite, se vuelve al modelo anterior Nano Banana, mientras que los usuarios de Google AI Plus, Pro y Ultra amplían los límites. También se hace disponible en NotebookLM a los usuarios de pago, y a través del Modo IA, aunque de momento en Estados Unidos.

Flow con Google AI Ultra también lo ofrece, con toda la información para desarrolladores desde otro anuncio en su blog, y en Google Workspace llega a Google Slides y Google Vids, al igual que en Google AI Studio, Gemini API, Vertex, Google Antigravity y Google Ads.