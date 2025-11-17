El genial invento de Xiaomi que puede acabar con los accidentes de tráfico por velocidad: dice adiós a las señales

Aunque la inversión inicial de Xiaomi en los coches eléctricos ha sido muy grande, y se espera que supere los 10.000 millones de euros en los próximos diez años, el éxito de los Xiaomi SU7 y YU7 demuestra que puede merecer mucho la pena para la compañía.

Crear un coche desde cero supone invertir una inmensa cantidad de dinero en I+D, y eso es algo que ha descubierto Xiaomi con sus primeros coches eléctricos. La compañía liderada por Lei Jun optó por no asociarse con un fabricante establecido, sino seguir su propio camino.

Como resultado de esta política, Xiaomi ya está obteniendo importantes avances tecnológicos, y ahora, ha registrado uno que puede salvar muchas vidas por exceso de velocidad: un aviso que ignora las señales de tráfico.

Aunque ya existen muchos sistemas de aviso de exceso de velocidad, la mayoría se basa en el límite de velocidad legal en la vía en la que nos encontramos. Si estamos en una autopista con límite de 120 km/h, por ejemplo, nos avisa si superamos esa cifra.

En teoría, eso debería ser suficiente para asegurarnos de que no vamos demasiado rápido; pero en la práctica no lo es. Xiaomi alega que podemos estar en peligro incluso si conducimos en los límites legales, si nos estamos moviendo mucho más rápido que el tráfico que nos rodea.

El sistema registrado por Xiaomi se basa en la diferencia de velocidad respecto a otros vehículos cercanos, en vez de fijarse solo en los límites de velocidad legales; de esta manera, podremos saber si vamos demasiado rápido en comparación con el tráfico con el que compartimos vía.

Interior del SU7 Ultra

El sistema utiliza sensores para identificar vehículos u otros objetos alrededor del coche y calcular la velocidad relativa entre ellos. Si detecta que el automóvil se mueve mucho más rápido que los vehículos cercanos, y supera el umbral de seguridad que se haya definido, es capaz de emitir una alerta en tiempo real al conductor.

Los ingenieros de Xiaomi creen que este sistema puede ser muy útil en áreas en las que el tráfico se mueva más lento de lo habitual y de lo que es legal; como por ejemplo, en calles con obras, en zonas residenciales o escolares.

El sistema de Xiaomi es capaz de ajustar el umbral de seguridad de manera dinámica según el entorno. Por ejemplo, si el tráfico es denso o estamos en una de las mencionadas áreas "sensibles", la advertencia es más rápida; en cambio, en autopistas el umbral es más alto y no estará avisándonos constantemente sólo por encontrar algunos coches más lentos.

Las advertencias se pueden mostrar mediante señales virtuales en la pantalla del coche, o bien a través de mensajes de voz con el asistente integrado en el coche, para asegurarse de que el conductor recibe la alerta incluso si está distraído.

El objetivo de este sistema es mejorar la seguridad vial, alertando a los conductores con antelación y fomentando que frenen o ajusten su velocidad antes de que esta diferencia de velocidad provoque una colisión o un accidente de tráfico.

Esta es una demostración de cómo las nuevas tecnologías pueden centrarse en los riesgos reales de la conducción, y no tanto en simplemente cumplir las leyes como hacen muchos sistemas de ayuda a la conducción actuales.