Xiaomi presenta su Black Friday: la mejor oportunidad para cambiar tu móvil viejo por uno nuevo y mucho mejor

El Black Friday ha llegado, con las primeras marcas ya ofreciendo ofertas muy interesantes y jugosas, pese a que técnicamente ni siquiera estamos en la semana del "Black Friday". Las ofertas de Samsung del Black Friday son un buen ejemplo de lo que es posible encontrar ya.

Ahora, uno de los grandes rivales de Samsung también ha presentado su evento de Black Friday. Hablamos de Xiaomi, que ha arrancado la temporada de ofertas con el lema "Vida inteligente. Ofertas más inteligentes".

De esta manera, Xiaomi se centra en su ecosistema propio, llamado Human x Car x Home, y el objetivo es que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia conectada gracias a la plataforma única de Xiaomi.

Para reforzar esto, Xiaomi ha presentado la promoción "Escanea tu antiguo, desbloquea el nuevo", que permite obtener descuentos en nuevos dispositivos simplemente con hacer una foto de los que ya tenemos.

Funciona de manera sencilla: sólo tenemos que acceder a la página de la promoción y escanear el código QR; esto nos permitirá usar la cámara para hacer una foto de nuestros dispositivos y desbloquear un cupón de descuento exclusivo para renovarlos.

La promoción "Escanea tu antiguo, desbloquea el nuevo" de Xiaomi Xiaomi El Androide Libre

Continuando con los cupones, la página del Black Friday de Xiaomi ofrece acceso a varios "cupones flash", que están disponibles únicamente durante un periodo limitado de tiempo; por ejemplo, en el momento de escribir estas palabras hay un cupón del 30% de descuento y un cupón de 50 euros, que podemos usar si cumplimos sus condiciones (por ejemplo, la cantidad mínima que gastar).

Incluso si no usamos estos cupones, Xiaomi ya está ofreciendo ofertas muy buenas, incluso de productos que han sido lanzados recientemente. Por ejemplo, el nuevo Xiaomi 15T Pro está disponible por 749,99 euros, una rebaja de 50 euros respecto a su PVP, y además se incluye una tablet Redmi Pad Pro de regalo; también está disponible el Xiaomi 15T por 499,99 euros.

Si preferimos el Xiaomi 15, la versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento está disponible por 629,99 euros y puede ser una compra muy recomendable a ese precio.

La marca Redmi también se suma a este evento, con el Redmi Note 14 Pro+ 5G de 8GB+256GB, que está disponible con un precio de 299,99 euros, mientras que la versión Note 14 Pro 5G 8GB+256GB se puede conseguir por 249,99 euros.

Continuando con la gama Note, el Redmi Note 14 Pro de 12GB+512 GB está disponible por 209,99 euros si el almacenamiento es nuestra prioridad, mientras que el Redmi Note 14 5G de 6GB+128GB se puede conseguir por 149,99 euros, y el Redmi 15C de 4GB+128GB, por 139,99 euros.

Por último, POCO también se suma, con un POCO X7 Pro de 12GB+512GB por 299,99 euros, dirigido a usuarios que buscan un gran rendimiento con un precio muy bajo gracias a su procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

Más allá de los smartphones, la Xiaomi Pad 7 Pro de 8GB+256GB ahora está disponible por 349,99 euros, convirtiéndose en una de las mejores alternativas al iPad; un escalón por debajo está la Redmi Pad Pro con un precio de 259,99 euros y que además incluye un teclado de regalo.

Los wearables son una parte muy importante del catálogo de Xiaomi, y ahora podemos conseguir el Xiaomi Watch S4 por 99,99 euros, además del Redmi Watch 5 por 69,99 euros; si buscamos unos auriculares, tenemos los Redmi Buds 6 Pro por 49,99 euros.

Para no quedarnos nunca sin batería, podemos conseguir la Xiaomi Power Bank 10000 mAh por 17,99 euros, o bien la Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh por 25,99 euros, ambas con cable integrado.

La expansión por el hogar de Xiaomi queda patente con el resto de ofertas, empezando por los televisores. El Xiaomi TV F 65 2026 de 65 pulgadas está disponible por 369,99 euros, mientras que el Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas, por 349 euros. Si preferimos modelos más compactos, la Xiaomi TV F Pro de 32 pulgadas está a 159 euros.

Si lo que queremos es convertir nuestro televisor en inteligente gracias a las apps de Android, podemos conseguir el Mi TV Stick por solo 34,99 euros, un precio que se rebaja a los 29,99 euros por comprar cualquier otro producto de la promoción. Continuando con el hogar inteligente, tenemos el robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro por 349,99 euros, además del Robot Vacuum E12 por 96,99 euros.