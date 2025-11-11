Google TV Streamer cambia para siempre tu televisor con Gemini for TV: así es la nueva experiencia que llega a España

Después de incorporar Nano Banana en la superposición de Gemini, ahora el gigante tecnológico ha comenzado a desplegar Gemini for TV en el Google TV Streamer.

Es el despliegue más importante de Gemini for TV desde que fuera lanzado en septiembre, ya que transforma uno de los mejores dongles que se pueden comprar actualmente en España.

Más caro que sus predecesores, pero ahora con una integración total de la IA de Google que aumentará su valor para ser una de las mejores compras del Black Friday.

Y mientras algunos televisores de marcas como TLC ya tienen a Gemini for TV, ahora solo necesitaremos uno con HDMI para conectar Google TV Streamer y comenzar a conversar con la IA de Google.

En su esencia, según mantiene Google desde su blog, Gemini for TV sustituye a Google Assistant como asistente y ofrece las mismas capacidades en la voz, aunque con un tono más conversacional.

Nuevo mando del Google TV Streamer Chema Flores El Androide Libre

Se puede consultar a Gemini for TV que busque una película de acción para la familia, o que nos haga el resumen del episodio anterior de la serie que estamos disfrutando.

El contenido que se puede consultar es todo el que está dispuesto a través de todas las plataformas conectadas en Google TV, así que la experiencia se eleva considerablemente a lo que fue Google Assistant.

Gemini for TV no solo se queda en el televisor y se puede utilizar para activar tareas del hogar como mostrar la cámara que tenemos situada en la entrada de casa o encender el grupo de luces de la cocina.

El despliegue de Gemini for TV en el Google Streamer, según The Verge, ha comenzado hoy para que en unas semanas se dé por acabado.

Lo que significa que la actualización podría estar disponible desde "Cuentas y Perfiles" tras entrar en "Configuración" y seleccionar "Asistente de voz".

Si el dispositivo es de los seleccionados para descargar la actualización, debería de aparecer la opción "Gemini for TV" para adentrarnos en una nueva experiencia basada en la conversación natural de Gemini totalmente incrustado en el televisor.

Es otra de las importantes integraciones tras llegar Gemini a Android Auto la semana pasada en España, en un año en el que Google no ha cesado de lanzar actualizaciones para llevar su IA a sus apps y plataformas más importantes.

Así se suma también a Google Home que está disponible en España desde el mes de octubre tras el anuncio hecho por el gigante tecnológico.