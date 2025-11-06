La revolución de Android XR ya tiene fecha: las gafas de realidad extendida de Samsung tendrán lanzamiento global

El pasado mes de octubre, Samsung finalmente lanzó el Galaxy XR, el primer visor de realidad extendida basado en el nuevo sistema operativo de Google, Android XR, adaptado para nuevos tipos de dispositivos.

Lamentablemente, este lanzamiento ha resultado ser muy limitado, y el dispositivo sólo está a la venta en Corea del Sur y los Estados Unidos, donde compite directamente contra las Apple Vision Pro.

Es una pena, porque Android XR tiene el potencial de adelantar a Apple por la derecha con una plataforma muy completa y preparada para el futuro, que no sólo se usará en visores como este, también en gafas con Gemini integrado.

La buena noticia es que el 2026 será el año en el que Android XR se expanda a todo el mundo; SamMobile ha revelado los planes de Samsung para lanzar el Galaxy XR de manera internacional, si bien no será un lanzamiento global completo.

Según esta información, los siguientes países en recibir el Galaxy XR serán Alemania, Francia, Canadá y el Reino Unido, a lo largo del año que viene; de esta manera la disponibilidad se multiplicará en apenas unos meses.

Aunque España no se encuentra entre los primeros países en recibir el Galaxy XR, la misma filtración advierte que la lista de países no es definitiva, y que Samsung podría añadir más conforme la producción aumente.

Samsung Galaxy XR Samsung

Otro aspecto clave para la expansión del Galaxy XR en todo el mundo se encuentra en la disponibilidad de apps y experiencias adaptadas a la realidad aumentada; este es, sin duda, el mayor obstáculo que tiene esta tecnología para triunfar.

Para minimizar esta molestia, Android XR permite usar apps de Android de la Play Store en ventanas flotantes, y Google facilita la migración al nuevo sistema a los desarrolladores; pero eso no quita que sea necesario crear apps y experiencias desde cero para realmente aprovechar la realidad aumentada.

El 2026 bien puede ser el año de la realidad aumentada, si empiezan a llegar esas experiencias adaptadas; y en ese caso, el Galaxy XR se encontrará en una posición de lujo para aprovechar la nueva ola.

One UI XR basado en Android XR Android Authority El Androide Libre

No en vano, es uno de los visores más completos de realidad extendida, que aglutina tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, así como la realidad mixta. En otras palabras, es un dispositivo capaz de ofrecer tanto experiencias inmersivas como otras que aprovechan nuestro entorno.

La clave está en el uso de dos pantallas micro-OLED con una resolución de 4.3K para una experiencia realista, sonido Dolby Atmos y un procesador Snapdragon XR+ Gen 2 que hace del Galaxy XR el dispositivo mejor preparado para esta nueva era.

Al mismo tiempo, es obvio que Samsung quiere tantear el terreno antes de apostar completamente por esta tecnología. No en vano, el Galaxy XR tiene un precio de 1.799 dólares en los Estados Unidos que, aunque es la mitad de lo que cuestan las Apple Vision Pro, siguen estando fuera del alcance de la mayoría.