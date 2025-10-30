Google potencia el chat de NotebookLM, el rival viral de ChatGPT, con más memoria y contexto: su IA ya adopta roles

Tras la actualización de estilos de la función de vídeo de NotebookLM, con la que se hacen presentaciones magníficas, Google anuncia una gran serie de mejoras a una de las mejores apps de IA que se pueden usar.

La primera es la función de chat de NotebookLM que se mejora significativamente en "rendimiento, calidad y comprensión contextual", al igual que es capaz de poner objetivos.

El chat de NotebookLM ahora está "potenciado por los últimos modelos Gemini", aunque Google no ha especificado si estaríamos frente a Gemini 2.5.

Amplía la ventana de contexto de tokens (unidad mínima de texto que usa el modelo para procesar y generar lenguaje) a 1 millón para todos los planes, incluyendo a los usuarios gratuitos.

Multiplicar por 8 su capacidad de tokens se traduce en la generación de enormes colecciones de documentos con capacidades asombrosas para investigación, resúmenes y mucho más.

Diagrama que muestra cómo NotebookLM procesa una consulta original Google

Hoy comienza el despliegue de la gran actualización que incrementa la memoria de NotebookLM, o lo que puede denominarse como "capacidad para la conversación de varios turnos" en más de 6 veces para conversaciones más extensas.

La conversación de múltiples turnos es uno de los aspectos fundamentales de la interacción con un chatbot con IA, al ser el intercambio de mensajes entre el usuario y el modelo en los que la IA ha de recordar el contexto de lo dicho para mantener la coherencia.

Es un matiz clave para comprender la magnitud de esta actualización de la memoria de NotebookLM, que ahora podrá explorar fuentes desde múltiples ángulos "para ir más allá de la consulta inicial y sintetizar los hallazgos en una respuesta única".

Esta nueva capacidad implica que NotebookLM gestione cuadernos de gran tamaño, "donde una cuidadosa ingeniería del contexto es fundamental para ofrecer una respuesta de alta calidad y fiable, basada en la información clave de las fuentes".

Ventana de configuración de definición de los roles de conversación de NotebookLM Google

La próxima semana se desplegará una mejora quality-of-life (QoL) que hará que NotebookLM guarde automáticamente el historial de las conversaciones, con la opción de eliminarlo.

Así se podrá continuar la sesión después de cerrar la aplicación, según 9to5Google. En los cuadernos compartidos, el chat solo será visible para el usuario.

Los objetivos de conversación

Esta gran actualización trae consigo la capacidad de establecer un objetivo de conversación, una voz o un rol para el chat. Se explica por si solo con estos ejemplos que muestran su dimensión real:

Trátame como un candidato a un doctorado : eres mi asesor de investigación. Cuestiona rigurosamente cada suposición. Haz preguntas incisivas, identifica falacias lógicas y oblígame a defender mi trabajo desde cero.

: eres mi asesor de investigación. Cuestiona rigurosamente cada suposición. Haz preguntas incisivas, identifica falacias lógicas y oblígame a defender mi trabajo desde cero. Actúa como un estratega de marketing : tu respuesta ha de ser un plan de acción inmediato. Sé analítico y directo, y céntrate exclusivamente en las estrategias correctas y los pasos críticos que se necesitan para alcanzar el objetivo rápidamente.

: tu respuesta ha de ser un plan de acción inmediato. Sé analítico y directo, y céntrate exclusivamente en las estrategias correctas y los pasos críticos que se necesitan para alcanzar el objetivo rápidamente. Analiza el material proporcionado desde tres perspectivas distintas : como un académico estricto que se centra en la evidencia y la coherencia lógica, como un estratega creativo que busca conexiones no obvias y aplicaciones innovadoras, y como revisor escéptico que busca lagunas, fallos y posibles problemas en las conclusiones.

: como un académico estricto que se centra en la evidencia y la coherencia lógica, como un estratega creativo que busca conexiones no obvias y aplicaciones innovadoras, y como revisor escéptico que busca lagunas, fallos y posibles problemas en las conclusiones. Actúa como un Game Master para una simulación basada en texto: presenta una situación de alto riesgo con un objetivo específico y un límite de pasos. Yo tomo todas las decisiones. Narra los resultados de forma vívida, utilizando detalles realistas y relevantes para la situación.

Google ha hecho el anuncio desde su blog hace unas horas para impulsar la calidad de las respuestas del chat de NotebookLM en un 50 % y convertir esta actualización en una de las más importantes del año desde que llegase a España en junio de este año.