Llega Mico, la versión con IA de Clippy de Microsoft: así es la pequeña orbe con la que hablarás en Windows

Copilot parece que ha pasado a un segundo plano, incluso con novedades cada poco, frente a ChatGPT o Gemini, pero ahora quiere recuperar el terreno perdido con la llegada de Mico, su nuevo personaje para el modo de voz de Copilot.

Después de Cortana, como el asistente fallido que se adelantó a todos pero que no cuajó, ahora Microsoft anuncia Mico después de estar probándolo durante meses.

Es un personaje virtual que responde con expresiones en tiempo real en la conversación natural con el usuario. Es ya el modo de voz de Copilot por defecto.

Jacob Andreou, vicepresidente de producto y crecimiento de Microsoft, dice: "Puedes verlo, reacciona según lo que dices, y si hablas de algo triste, verás sus expresiones faciales reaccionar de forma inmediata".

Sigue con: "Toda la tecnología detrás de Mico se desvanece cuando empiezas a hablar con esta pequeña orbe para construir una conexión con ella".

En España, según The Verge, tendremos que esperar para interactuar y charlar con Mico, ya que de momento solo está disponible en Estados Unidos.

El nuevo personaje virtual de Copilot se basará en una nueva función de memoria de Copilot que mostrará los datos que ha aprendido sobre ti y las cosas en las que estamos trabajando.

Mico, el personaje del asistente de voz con IA

La idea de Microsoft sobre Mico es convertirlo en todo un profesor con el modo Learn Live que lo convertirá en un tutor que lo guía a través de conceptos en vez de ir dando respuestas.

Mico utilizará pizarras y pistas visuales para ayudar a estudiantes o a cualquier persona que quiera aprender un nuevo idioma.

Microsoft ha sabido jugar una gran carta con Mico, ya que Copilot hasta ahora ha quedado como un asistente con IA sin más y sin ningún tipo de vínculo especial que pueda atraer a los usuarios.

El objetivo es dar a Copilot una identidad, según se recoge de las palabras de Mustafa Suleyman, CEO de IA de Microsoft: "Copilot tendrá una clase de identidad permanente, una presencia, y tendrá un espacio en el que vivirá y envejecerá".

Mico forma parte de la nueva iniciativa de Microsoft de que los usuarios comiencen a hablar con sus ordenadores como parte también de la campaña de marketing en televisión: "El ordenador con el que puedes hablar".

Mico tendrá sus propios huevos de Pascua para atraer a los usuarios a que hablen con su nuevo asistente de IA. Uno de ellos será, según Andreou: "Si tocas a Mico muy, muy rápido, puede que pase algo especial.

Un desafío nuevo para Microsoft después de que Clippy y Cortana se quedaron a medio camino del objetivo inicial, así que Mico puede ser la reválida para humanizar a Copilot y convertirlo en el asistente favorito de muchos usuarios.