El tercer coche de Xiaomi va a ser un todoterreno preparado para la aventura: el CEO ya lo está probando en la montaña

El tremendo éxito del Xiaomi SU7 y del Xiaomi YU7 ha demostrado que la apuesta y la enorme inversión de Lei Jun, CEO de Xiaomi, en el proyecto no era una locura; la lista de espera de más de un año es una buena prueba de ello.

Es evidente que este éxito ha motivado a Xiaomi a adelantar sus planes, como por ejemplo, la expansión al resto del mundo, empezando con la venta de coches en Europa durante el 2027; ya está probando el SU7 Ultra en carreteras alemanas, al fin y al cabo.

Pero antes que eso, todo apunta a que a lo largo del 2026 Xiaomi lanzará su tercer modelo de coche eléctrico, que por el momento tiene el nombre temporal de Xiaomi YU9; y como ocurrió con el YU7, su existencia ya no es un secreto.

Y es que es difícil que los prototipos del nuevo modelo de Xiaomi pasen desapercibidos, cubiertos completamente por una lona negra para ocultar los detalles de su diseño; y menos aún cuando el propio CEO de Xiaomi los estaría conduciendo.

Esta semana, Lei Jun publicó varias fotografías en su cuenta oficial en Weibo en las que habla de una prueba de gran altitud realizada junto con otros ejecutivos de la empresa en Tashkurgan, Xinjiang.

En concreto, el equipo desafió la Ruta Antigua de Panlong, famosa en China por sus curvas y altitudes que superan los 3.500 metros; de hecho, ese fue el motivo de esta prueba, para poner a prueba los coches de Xiaomi a grandes altitudes.

Prototipos del Xiaomi YU9 Weibo El Androide Libre

Y es que en las montañas más elevadas, los vehículos sufren todo tipo de situaciones que no se suelen dar en la calle de una gran ciudad, y un recorrido como este pone a prueba la resistencia, la carga y la tolerancia a la radiación ultravioleta, que aumenta conforme hay menos atmósfera para protegernos.

Hasta ahí, esta hubiera sido una noticia curiosa y poco más; pero hay algo que Lei Jun no nos ha contado, que esta prueba se realizó con el nuevo modelo de Xiaomi, el YU9. Y es que, pese a lo remoto del lugar, el equipo se encontró con varios aficionados que hicieron fotos al nuevo vehículo y las subieron a redes sociales.

Prototipo del Xiaomi YU9 Weibo El Androide Libre

Pese al camuflaje, las fotos muestran un vehículo claramente diferente al SU7 y al YU7; se trata de un todoterreno del segmento D, preparado para situaciones extremas como las que ha vivido el equipo liderado por Lei Jun.

Además de ser el más resistente y preparado para la aventura, el YU9 también será el vehículo más grande producido hasta la fecha por Xiaomi, con una longitud de 5,2 metros y una altura de 1,8 metros.

Un detalle sorprendente que se ha filtrado del Xiaomi YU9 es que también podría ser el primer modelo híbrido de Xiaomi. Esto parece ser confirmado en algunas de las fotografías publicadas, que muestran algo parecido a salidas de escape en la parte inferior trasera del vehículo, aunque podría tratarse de un detalle estético sin funcionalidad.

Prototipo del Xiaomi YU9 Weibo El Androide Libre

El uso de un motor de combustión en conjunción con baterías eléctricas tiene sentido en un vehículo que puede pasar mucho tiempo en zonas sin puntos de carga como un todoterreno como este.

Al mismo tiempo, se espera que el YU9 se pueda usar en modo completamente eléctrico gracias a su gran batería de 80 kWh que podría ofrecer hasta 400 km de autonomía completamente eléctrica, con el motor de combustión únicamente como salvaguarda.

A juzgar por lo avanzados que están los prototipos, y a lo que ocurrió con el YU7, podemos prever que el Xiaomi YU9 sea lanzado a lo largo del 2026.