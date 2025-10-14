Microsoft reta a Nano Banana de Google con su primer modelo de IA para imágenes que ya está entre los mejores

Nano Banana sigue siendo el modelo de IA proveniente de occidente que lidera la generación de imagen con IA, aunque ahora ha entrado otro actor en escena, MAI-Image-1 de Microsoft.

Es importante esta aparición, ya no solo porque sea Microsoft, sino porque la competencia entre los mejores generadores se hace más intensa y así se producen mayores innovaciones.

MAI-Image-1 es el primer modelo de IA de texto a imagen de Microsoft y lo ha hecho de la mejor forma posible: entrar en el top 10 de generadores en el benchmark LMArena.

Este benchmark se centra en evaluar los modelos de IA basado en el rendimiento, realismo y creatividad.

Desarrollado por Microsoft AI, se erige como un modelo de IA que comparte la visión de la compañía de crear sistemas basados en inteligencia artificial que potencien la creatividad y la productividad.

Imagen generada con MAI Image 1 Microsoft

Es un modelo que se caracteriza por su capacidad para crear imágenes con un toque más natural y mayor riqueza visual. De momento, habrá que esperar para probarlo.

La idea es que se aplican mejores efectos de luz más fotorrealistas y texturas para darle un punto más artístico a la composición.

Otra de sus mejores habilidades es la rapidez en generar una imagen comparado con otros modelos que son capaces de crear imágenes realistas, pero que pueden tardar demasiado en componerla.

Microsoft menciona en su anuncio que la combinación de velocidad y calidad de MAI-Image-1 permite que los usuarios puedan crear sus ideas de forma muy rápida.

Imagen generada con MAI Image 1 Microsoft

Va por el mismo camino de Nano Banana de Google, que es muy rápido en editar las imágenes para convertirse en una de las experiencias de IA más interesantes de estos dos últimos años.

El gigante tecnológico también afirma que trabajó con artistas profesionales y diseñadores para afinar el modelo y sea capaz de generar imágenes a usar en flujos de trabajo creativos.

Imagen generada con MAI Image 1 Microsoft

Por lo que se puede ver de los ejemplos que ha dado Microsoft, parecen fotos sacadas del National Geographic por la belleza de las mismas.

Y por lo que se puede leer de esta última foto generada, parece que sabe gestionar bien la incrustación de texto en las imágenes. Uno de los aspectos en los que muchos modelos flaquean.

El modelo de IA para imágenes de Microsoft ha entrado a competir directamente con los mejores como Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) y otros como GPT Image 1.

China lidera el top 10

Un momento en el que los generadores de IA para imágenes provenientes de China se lo están poniendo bien difícil a Google, OpenAI y la propia Microsoft que acaba de entrar en escena.

Hunyuan Image 3.0 comparte con Nano Banana el primer puesto de la tabla de LMArena, y después se encuentran otros como las versiones de SeeDream 4 con cuatro modelos, desarrollados por ByteDance.

Conocida por ser la propietaria de TikTok, invierte cantidad ingente de capital en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa en todas sus formas.

Google es el único que cuenta con tres modelos de IA para imágenes en el Top 10 de LMArena con Gemini 2.5 Flash Image e Imagen en sus dos versiones Ultra y Generate.

El único modelo de IA para imágenes proveniente de Europa es FLUX.1 Kontext Max de Alemania y que se encuentra justamente en el puesto número 10.