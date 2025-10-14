Instagram restringirá por defecto el contenido de las cuentas para adolescentes usando la calificación PG-13

Instagram ha anunciado cambios en sus cuentas para adolescentes. Tras introducirlas en España a final del año pasado, la plataforma de Meta implanta una renovación de estas cuentas dirigidas a menores que tendrán una configuración de contenido más estricta.

A partir de ahora todas las cuentas de adolescentes, es decir, las de los usuarios menores de 18 años, se regirán por la clasificación PG-13, equivalente a PG-12 en España. Se trata de la misma que se utiliza a nivel internacional en las películas de cine, lo que significa que los adolescentes verán contenido similar al que verían en una película de 13 años.

Hélène Verbrugghe, Public Policy Manager para España y Portugal de Meta, explica a EL ESPAÑOL - El Androide Libre que todos los usuarios de menos de 18 años serán ubicados automáticamente en esta nueva configuración actualizada y no podrán desactivarla sin el permiso de sus padres.

Aun así, Verbrugghe va más allá y explica que "si la calificación PG-13 no es suficiente, se podrá activar 'contenido limitado' para restringir más la experiencia. Lo hacemos por los adolescentes y para los padres. Los primeros por lo que ven, y los segundos para que lo tengan más fácil y estén más tranquilos sobre cómo se comportan".

"Invitamos a miles de padres de todo el mundo a compartir sus comentarios con nosotros, que nos ayudaron a dar forma a estos cambios y garantizar que nuestros esfuerzos estén alineados con sus expectativas", explican desde la empresa.

Eso sí, cabe tener en cuenta que esta nueva funcionalidad no llegará de inmediato a España y el despliegue de la configuración de las cuentas es escalonado en todo el mundo. Según ha podido saber este periódico, está previsto que llegue a Europa a principios de 2026.

De cuentas a directos

Las políticas actuales ocultan o prohíben recomendar contenido sexualmente sugerente, imágenes gráficas o perturbadoras, y contenido adulto como la venta de tabaco o alcohol a los adolescentes, Instagram explica que "irán aún más lejos".

Esto incluye ocultar, o no recomendar, publicaciones con lenguaje fuerte, acrobacias peligrosas y otros contenidos que puedan fomentar comportamientos potencialmente dañinos, como publicaciones que muestren utensilios asociados al consumo de marihuana.

Con la nueva restricción de edad y —del mismo modo que sucede en películas para menores de 13 años— puede haber puntualmente alguna escenas sugerente o lenguaje algo fuerte, los adolescentes pueden encontrarse ocasionalmente con algo similar en Instagram. Desde la plataforma explican que "esos casos sean lo más excepcionales posible".

"Reconocemos que ningún sistema es perfecto, y estamos comprometidos a mejorar continuamente con el tiempo. Esperamos que esta actualización dé tranquilidad a los padres, al garantizar que sus hijos vean, por defecto, contenido seguro y apropiado para su edad en Instagram".

En concreto, el trabajo de los últimos meses "para identificar de forma proactiva el contenido que infringe nuestras políticas y ahora estamos aplicando" incluye a cuentas, búsquedas, contenido de todo tipo —feed, stories, reels, directos o explorar—, así como el uso de la inteligencia artificial.

En el caso de las cuentas, los adolescentes no podrán seguir cuentas que compartan regularmente contenido inapropiado para su edad o cuyo nombre o biografía sugieran que no son adecuadas para adolescentes. "Si ya la siguen, dejarán de poder ver o interactuar con su contenido", asimismo, tampoco aparecerán como recomendaciones.

Instagram explica que esta limitación funciona en ambos sentidos. Dichas cuentas tampoco podrán seguir a los adolescentes, enviarles mensajes directos ni comentar en sus publicaciones.

Con respecto a las búsquedas, bloquearán el acceso a una gama más amplia de términos, para evitar que puedan sortearse si se escriben con erratas, por ejemplo. Igualmente, el contenido no podrán abrirlo, en ninguna de las formas, si no cumplen con las restricciones de edad.

Por último, en la relación con la inteligencia artificial de la compañía. No ofrecerá respuestas inapropiadas para su edad, ni generará contenido que resultaría fuera de lugar en una película clasificada como PG-13.

Más restricciones con "contenido limitado"

Del mismo modo que los padres pueden levantar la mano para que sus hijos puedan ver contenido superior a PG-13, también pueden hacerlo para restringir aún más lo que Instagram les muestra en su teléfono.

Esta configuración más estricta, denominada “Contenido limitado”, filtrará aún más contenido dentro de la experiencia de las cuentas de adolescentes. Eliminará la posibilidad de que los adolescentes vean, dejen o reciban comentarios en las publicaciones. Además, a partir del próximo año, restringirá aún más las conversaciones con las herramientas de IA que los adolescentes pueden mantener.

"La nueva configuración de Contenido limitado está diseñada para dar a los padres un mayor control sobre lo que sus hijos ven en Instagram", explica Verbrugghe, quien comentaba a este periódico que una de las claves de las medidas tomadas es la conversación con los padres.

"En septiembre pedimos a padres de Estados Unidos y Reino Unido que revisaran publicaciones recomendadas a adolescentes en Instagram, y menos del 2 % de las publicaciones fueron consideradas inapropiadas por la mayoría de los padres", explica la empresa.

Desde Instagram explican que están probando una nueva función para que los padres que usan las herramientas de supervisión puedan marcar cualquier publicación que consideren inapropiada para adolescentes y explicarnos por qué.