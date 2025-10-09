Este es el primer visor de Samsung con Android XR: la mayor filtración lo compara con el Apple Vision Pro

Este año se estrena una nueva versión del sistema operativo de Google, Android XR, y puede ser la más importante hasta la fecha; no en vano, es un sistema diseñado para los nuevos dispositivos de realidad extendida (XR) que pueden sustituir a los smartphones.

El primero de estos dispositivos será un visor de realidad extendida desarrollado por Samsung, y que hasta ahora se conoce como Project Moohan, pero que probablemente llegará al mercado con el nombre de Samsung Galaxy XR.

Ahora, Android Headlines ha publicado la mayor filtración hasta la fecha de este dispositivo, empezando por las imágenes promocionales y renderizadas que Samsung usará en su tienda y como material de marketing.

Sin embargo, la filtración va mucho más allá, hasta el punto de que se incluyen todos los detalles técnicos, lo que permite hacer una primera comparativa con sus próximos rivales; y sorprendentemente, en muchos aspectos puede ser superior.

Por ejemplo, una de las partes más importantes de un dispositivo como este es la pantalla, y la filtración confirma que Samsung ha echado el resto en el panel escogido; está basado en la tecnología 4K micro-OLED y destaca por su altísima resolución.

Samsung Galaxy XR en una imagen filtrada Android Authority El Androide Libre

En concreto, el Galaxy XR tendrá una pantalla con una resolución de 4.032 PPI (píxeles por pulgada), lo que supone alcanzar nada menos que 29 millones de píxeles repartidos por las dos lentes integradas en el visor.

Aquí es donde claramente se nota la experiencia de Samsung en la producción de pantallas, porque son cifras superiores a las que ofrece Apple con el Vision Pro; por comparar, ese dispositivo tiene una resolución de 3.386 PPI y muestra 23 millones de píxeles.

Otro aspecto en el que Samsung puede estar por delante es en la potencia del dispositivo, y todo gracias a la colaboración con Qualcomm para usar el Snapdragon XR+ Gen 2, adaptado para dispositivos de realidad extendida.

Este procesador es capaz de trabajar con una resolución de 4.3K por cada ojo, con una mejora de rendimiento del 15% en GPU gracias a un aumento de frecuencias del 20% en el chip.

Este nuevo chip también es capaz de procesar todo lo relacionado con tecnologías como audio espacial, gestos, inteligencia artificial, y seguimiento del movimiento, sin necesidad de chips adicionales que hagan esos trabajos.

Samsung Galaxy VR en una imagen filtrada Android Authority El Androide Libre

Hablando de seguimiento y sensores, el Galaxy XR se controlará con una combinación de nuestras manos, nuestros ojos y nuestra voz, y para ello, está repleto de sensores, empezando por cuatro cámaras y sensores en la parte inferior que detectan la forma de nuestras manos.

Donde estaría nuestra frente, se encuentra un sensor de profundidad que se encargará de reconocer paredes, suelos, techos y objetos que estén en nuestra cercanía como muebles para comprender mejor nuestro entorno.

Sensores para los ojos en el Samsung Galaxy XR Android Authority El Androide Libre

En el interior del dispositivo, cuatro cámaras se encargarán de registrar el movimiento de nuestros ojos con un alto nivel de precisión, hasta el punto de que serán capaces de reconocer el movimiento de las pupilas.

Por último, el Galaxy XR cuenta con varios micrófonos para capturar el sonido desde diferentes direcciones, y el dispositivo es capaz de reconocer comandos de voz para ejecutar órdenes sin necesidad de usar menús ni movimientos.

Por supuesto, Gemini tendrá mucho peso en esas interacciones, y aquí es donde entra el potencial de Android XR, que además ofrece acceso a la plataforma de Google y a aplicaciones como Chrome, Google Maps, YouTube, Google Fotos, e incluso apps de terceros a través de la Play Store como Netflix.

One UI XR basado en Android XR Android Authority El Androide Libre

Lo interesante es que el Galaxy XR usará una capa de personalización desarrollada por Samsung, llamada One UI XR, de la misma manera que los smartphones Galaxy usan One UI para ofrecer una experiencia diferente y expandida respecto a la versión básica de Android.

La filtración incluye capturas de la pantalla de inicio del Galaxy VR que muestran una interfaz familiar para cualquiera que haya usado un móvil Samsung o Android, incluyendo widgets para acceder a funciones como Gemini y la configuración.

Por último, la filtración confirma que el diseño del Galaxy XR será prácticamente idéntico al del Project Moohan que la prensa como EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha visto en persona. Por lo tanto, es un dispositivo similar al Apple Vision Pro lanzado el año pasado.

Samsung Galaxy XR Android Authority El Androide Libre

El detalle más sorprendente del diseño se encuentra en su peso de apenas 545 gramos; Samsung ha intentado crear el dispositivo más ergonómico posible, y por eso se ha centrado en reducir el peso para hacerlo más cómodo.

De la misma manera, el Galaxy VR está repleto de almohadillas y elementos que añaden estabilidad y reparten el peso, algo necesario si vamos a usar el visor durante mucho tiempo seguido.

Para durar tanto tiempo, en la parte izquierda del dispositivo se encuentra un conector en el que es posible conectar una batería externa. En la parte derecha se encuentra un touchpad para interactuar con Android XR, y en la parte superior encontraremos el control de volumen y un botón para volver a la pantalla de inicio que también sirve para llamar a Gemini si lo mantenemos pulsado.

El Galaxy VR vendrá con dos mandos de control que ofrecerán un reconocimiento preciso del movimiento para experiencias o para juegos, e incluyen botones y palancas analógicas.

En definitiva, el Samsung Galaxy XR puede convertirse en uno de los mejores visores de realidad extendida del mercado, posiblemente el mejor. Una simple comparativa con sus rivales así lo confirma.

Sin embargo, aún quedan dudas sobre este dispositivo, empezando por la disponibilidad. No está garantizado que el Galaxy XR sea lanzado en España, al menos inicialmente; los rumores hablan de un lanzamiento en Corea del Sur entre el 21 y el 22 de octubre.