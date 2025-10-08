Google cambia para siempre en España: el Modo IA llega a la búsqueda en España para una nueva experiencia

El momento de la verdad ha llegado. El AI Mode de Google lanzado el pasado mes de marzo en los Estados Unidos ahora está siendo desplegado en más de 50 países y territorios, entre los que se encuentra España, además de 36 nuevos idiomas, entre ellos el español.

De esta manera, el Modo IA, que es como se llama en España, estará disponible en más de 200 territorios en total; es especialmente notable su lanzamiento en Europa, porque eso significa que las leyes europeas, más duras que las estadounidenses, no han supuesto un obstáculo.

El Modo IA de Google representa más que una nueva manera de usar el buscador, representa el fin de la búsqueda de Google tal y como la conocíamos, cambiando la lista de resultados tradicional por respuestas avanzadas a nuestras dudas.

El Modo IA aparece como un nuevo botón cuando hacemos una búsqueda en Google; por el momento, la opción por defecto seguirá siendo la búsqueda tradicional, así que el usuario tendrá que pulsar en el botón si quiere una respuesta generada por IA.

Pero Google cree que eso es justo lo que van a querer los usuarios, presumiendo de que el Modo IA está diseñado para entender lo que realmente estamos buscando, por complejo que sea, y ofrecer una respuesta ágil y detallada.

Si ya hemos usado el asistente de Gemini, esto no nos sorprenderá; al fin y al cabo, Google ha confirmado que está usando los mismos modelos avanzados de Gemini en el Modo IA. Pero es la aplicación de estos modelos a la búsqueda lo que realmente puede convencernos.

En concreto, Google cree que el Modo IA es especialmente útil para hacer "preguntas exploratorias" que no tienen una respuesta única y directa y que favorece una explicación más larga y detallada.

El Modo IA ya está cambiando la manera en la que los usuarios utilizan la búsqueda de Google; la compañía ha notado en el lanzamiento inicial en los EE.UU. que estos pioneros hacen preguntas dos o tres veces más largas que las consultas de búsqueda tradicionales.

Modo IA en la búsqueda de Google Google El Androide Libre

Entre los ejemplos de búsquedas realizadas con el Modo IA mostrados por la compañía en español, se encuentra uno como “Quiero entender los diferentes métodos de preparación de café. Haz una tabla comparando las diferencias en el sabor, la facilidad de uso y el equipo necesario”

Este tipo de 'prompt' o solicitud generará una respuesta usando los modelos de Gemini, que se basará en los resultados de búsqueda de Google para obtener la información que realmente necesitamos.

Por supuesto, siendo Gemini eso también significa que podemos continuar con la conversación y "repreguntar", como por ejemplo, "¿Cuál es el grosor ideal del grano para cada método?".

Y no tenemos que usar sólo las palabras; el Modo IA es multimodal, y eso significa que admite tanto texto como voz e incluso imágenes tomadas con la cámara del móvil. Como por ejemplo, para saber qué platos de un menú son vegetarianos simplemente haciéndole una foto.

El Modo IA aparece como un nuevo botón en la búsqueda de Google, tanto en la página web como en la aplicación de Google para Android e iOS; es gratuito e irá llegando a todos los usuarios de Google a lo largo de los próximos días a partir del día de hoy.

Un gran impacto para la Web abierta

Este es posiblemente el lanzamiento más importante del año para Google, y también el más polémico. A nadie se le escapa que Google está tomando un riesgo importante al salirse del molde de la lista de resultados tradicional; y es un riesgo que asume tanto para ella misma, como para toda Internet.

El impacto que el Modo IA está teniendo en Internet ya se nota, sólo con haber sido lanzado en unos pocos países; y no es necesariamente un impacto positivo, con algunos medios afirmando que han perdido entre el 20% y el 60% de las visitas.

Modo IA en la búsqueda de Google Google El Androide Libre

El motivo es obvio. El Modo IA muestra contenido sacado de las páginas web, y un pequeño botón al final de cada párrafo es un indicador de ello; este botón en realidad es un enlace a la página web que la IA ha usado para generar la respuesta, aunque a simple vista eso no sea evidente ni algo que el usuario quiera pulsar.

Y es que, ¿para qué entrar en una página web si la IA ya ha respondido lo que necesitábamos saber? Es una pregunta que Google aún no ha sido capaz de responder, pese a la insistencia de los más afectados.

Ante la prensa, los representantes de Google hablan de supuestas ventajas, como que los usuarios que han pulsado los enlaces se han quedado más tiempo en las páginas, generando visitas de mejor calidad.

Pero eso es poco consuelo para los medios que dependen de obtener un cierto volumen de visitas para generar ingresos, ya sea por publicidad o por suscripciones, para sobrevivir; y para muchos, es otro golpe más de una Google que ya no parece interesada en seguir siendo la referencia de una Web abierta.

No en vano, Google no ha planteado siquiera la posibilidad de compensar económicamente a las páginas que usa para generar resultados; y al mismo tiempo, se 'lava las manos' con las posibles consecuencias de estos resultados, como por ejemplo, si muestran información falsa o manipuladora.