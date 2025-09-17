Samsung va a dar un golpe en la mesa contra Google y Apple: el procesador del Galaxy S26 Ultra puede ser el que nadie esperaba

Esta misma semana, Qualcomm confirmó oficialmente cuál será su próximo procesador puntero: el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un cambio de nombre que no debería distraer del hecho de que probablemente será el mejor chip disponible para Android.

Durante este anuncio, se confirmó que Xiaomi y Samsung estaban entre los clientes de Qualcomm que iban a usar este chip; y en su momento, todo el mundo asumió que se refería a los Xiaomi 17 y al Galaxy S26 Ultra, tal y como se ha filtrado.

Pero ahora, en un giro de guion sorprendente, es muy posible que finalmente Samsung apueste al 100% por su propio procesador, el nuevo Exynos 2600, que será usado en todos los modelos de la gama Galaxy S26.

De esta manera, Samsung puede dar fin a una tradición que inició con el Galaxy S20 Ultra, de que todos los modelos Ultra de la gama usen el procesador más potente de Qualcomm en cada generación.

Samsung tomó esta decisión incluso en aquellas generaciones en las que lanzó un nuevo procesador Exynos; por ejemplo, el Galaxy S24 Ultra usó un Snapdragon 8 Gen 3 pese a que los Galaxy S24 y S24+ tenían un Exynos 2400.

Esta política puede cambiar con el Galaxy S26 Ultra, según ha adelantado The Korea Herald; en la próxima generación de los Galaxy S26, todos los modelos usarán el nuevo Exynos 2600.

De confirmarse, se trataría de uno de los movimientos más arriesgados que Samsung ha tomado en su historia reciente; el modelo Ultra siempre ha representado lo mejor que es posible en Android, y eso supone usar el procesador más potente sin importar la marca.

Samsung tiene su propio SoC bajo el nombre de Exynos

Las últimas generaciones de Exynos han estado por detrás de alternativas de Qualcomm, Apple e incluso MediaTek en cuestiones de rendimiento y eficiencia energética, y de ahí que se hayan quedado en los modelos más baratos.

Los usuarios de los modelos Ultra son posiblemente los más exigentes, y no estarán dispuestos a comprar un nuevo modelo que esté por detrás de las alternativas, y posiblemente por detrás de la pasada generación, en potencia.

Esto nos dice que Samsung tiene una enorme confianza en su nuevo procesador Exynos 2600, y que prevé que estará a la altura de los mejores, e incluso que podrá superarlos en algunos aspectos.

Hay pistas que indican que esta confianza de Samsung podría estar bien fundada. El Exynos 2600 será el primer chip basado en el nuevo proceso de fabricación de 2 nm de la compañía, que supondría un enorme salto en eficiencia energética.

La clave estaría en una nueva función de gestión térmica, un "bloque de ruta térmica" diseñado para mejorar la eficiencia y la estabilidad; eso a su vez permitiría aumentar las frecuencias sin miedo a bloqueos ni inestabilidad.

Las primeras filtraciones apuntan a que Samsung va en la buena dirección; las primeras pruebas de prototipos descubiertas en Geekbench muestran puntuaciones muy cercanas al próximo Snapdragon 8 Elite Gen 5 y al A19 Pro de Apple.

Fuentes de la industria afirman que, si estas mejoras de rendimiento se confirman, el Exynos 2600 podría reavivar la división de chips de Samsung, que en los últimos años ha perdido a clientes importantes como Google.