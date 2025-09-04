Revolución en los móviles de Samsung: los Galaxy S26 se filtran con nuevos diseños y la novedad que esperábamos

Hoy se ha presentado el nuevo Galaxy S25 FE, junto con las nuevas tablets S11, pero no hay descanso para Samsung; la compañía ya está preparando el lanzamiento de los Galaxy S26.

Aunque se espera que la nueva generación de sus móviles punteros no llegue hasta principios del 2026, Samsung ya ha terminado de tomar algunas de las decisiones más importantes que afectan a los dispositivos.

Eso también significa que, a partir de ahora, vamos a ver más filtraciones relacionadas con los Galaxy S26, como la que el periodista Sonny Dickson ha compartido hoy en la red social X.

Dickson ha conseguido una foto de los 'dummies' de los Galaxy S26, es decir, las maquetas que Samsung ha creado para tener una idea de cómo serán los dispositivos antes de producirlos en masa a lo largo de los próximos meses.

Lo interesante de esta filtración es que revela el diseño de los tres nuevos modelos de la gama Galaxy S26 en todo detalle, incluyendo el dato de que cada móvil será diferente y fácilmente identificable.

Empezando por la izquierda, tenemos el Galaxy S26, aunque según los rumores podría ser el Galaxy S26 Pro, un modelo más completo y avanzado.

Respecto al Galaxy S25 básico, la gran diferencia está en las cámaras, que ahora están reunidas en una 'isla' separada del resto de la trasera del móvil, a diferencia del diseño de las pasadas generaciones.

Continuando por el modelo del medio, se trataría del Galaxy S26 Edge, que sustituye al modelo Plus que ya no será fabricado pero que cubre el mismo nicho de un móvil algo más grande.

Respecto al Galaxy S25 Edge, la diferencia más obvia también está en el conjunto de cámaras, que en esta ocasión están alojadas en una enorme 'isla' que cubre la mayor parte de la zona superior del móvil.

Es posible que esta zona, que tiene un mayor grosor, sea necesaria para obtener un smartphone más fino, que es la prioridad del modelo Edge, sin sacrificar la calidad de las cámaras.

Por último, tenemos el Galaxy S26 Ultra, que es el que menos cambia respecto a la pasada generación, excepto por el detalle del conjunto de cámaras que es similar al del Galaxy S26, excepto que no aloja todas las lentes disponibles.

Pero el lector probablemente se habrá dado cuenta de otro detalle importante que aparece en la foto: un extraño círculo con una barra inferior presente en la parte trasera de los tres modelos.

Ese es un claro indicador de que los Galaxy S26 contarán con carga inalámbrica magnética, ya que la posición de esas muescas en las maquetas indica dónde se instalarán los imanes necesarios.

De esta manera, Samsung seguirá los pasos de Google, que ha sido el primer fabricante Android en adoptar el estándar Qi2 completo con carga magnética en los nuevos Pixel 10.

Esto significa que los Galaxy S26 serán compatibles con todos los accesorios MagSafe de Apple y Pixelsnap de Google, además de los fabricados por terceros.

Es de esperar que Samsung también ofrezca accesorios magnéticos con el lanzamiento de los Galaxy S26, que debería producirse el próximo mes de enero.