El nuevo coche de Huawei es un éxito brutal: cuesta 20.000 euros y usa una de las mayores alternativas a Android

Las marcas tecnológicas han llegado al mercado del automóvil para quedarse. Lanzamientos como el del Xiaomi SU7 demuestran que compañías como Xiaomi son capaces de estar a la altura, e incluso superar, a fabricantes ya establecidos.

Ahora, y después del increíble éxito del Xiaomi YU7, tenemos otro ejemplo más de una compañía tecnológica que está consiguiendo quitar clientes a las marcas tradicionales; aunque su estrategia sea muy diferente de la de Xiaomi.

Hablamos de Huawei, el gran rival de Xiaomi en el sector de los smartphones contra la que también compite en el mercado de los coches eléctricos. Su nuevo modelo, el Shangjie H5, ha conseguido sorprender a propios y a extraños.

Y es que el H5 ha conseguido superar nada menos que 50.000 unidades reservadas en apenas 18 horas, después de la presentación oficial esta semana; y hay muy buenos motivos para explicar este tremendo éxito.

El más obvio es el precio. El Shangjie H5 cuesta solo 169.800 yuanes, aproximadamente 20.300 euros al cambio actual; eso, pese a que está repleto de tecnología como un radar LiDAR en el techo y toques premium en el diseño, como un logotipo iluminado.

El Shangjie H5 es un SUV de tamaño mediano que, a simple vista, no es muy llamativo; pero las apariencias engañan, porque es uno de los modelos más completos y avanzados de su sector, y de ahí el tremendo éxito inicial.

Por ejemplo, el Shangjie H5 integra el sistema de ayuda a la conducción ADS 4 de Huawei, lo que lo convierte en el primer modelo de menos de 200.000 yuan (24.000 euros) que usa este sistema que hasta ahora era exclusivo de modelos de gama alta.

Por supuesto, este coche está basado en la plataforma HarmonyOS de Huawei, su alternativa a Android, lo que se nota tanto en el acceso a funciones inteligentes como en la gigantesca pantalla en el interior que parece más propia de un coche caro.

Shangjie H5 El Androide Libre

De hecho, eso se puede decir de todo el interior, con un cuadro de instrumentos completamente digital, una zona de carga inalámbrica para el móvil y un techo solar panorámico que dan ese toque 'premium' sorprendente en un coche que, recordemos, cuesta 20.000 euros.

Un detalle importante del H5 es que está disponible en dos versiones: una híbrida y otra 100% eléctrica. Esta última cuenta con una batería de 80 kWh con una autonomía de 655 km en ciclo CLTC.

Shangjie H5 El Androide Libre

Pero también está disponible en versión con un motor de gasolina asociado a uno eléctrico, que cuenta con una autonomía eléctrica pura de 235 kilómetros y una autonomía combinada de 1.360 kilómetros con un consumo de 4,44 l a los 100 km.

El éxito del primer coche de Shangjie ha sido toda una sorpresa, porque esta marca fue creada por Huawei y el fabricante chino SAIC, que últimamente ha tenido problemas para convencer a los consumidores chinos por su cuenta.

La alianza con Huawei para crear una marca nueva, por lo tanto, parece haber revivido a un fabricante que lo estaba pasando mal con sus últimos lanzamientos; y para Huawei, es otra confirmación de que su modelo funciona.

A diferencia de Xiaomi, que está invirtiendo miles de millones de euros en diseñar y producir sus propios coches eléctricos, Huawei adoptó una política de alianzas con fabricantes ya establecidos.

Inicialmente, esto se tradujo en versiones de coches ya existentes pero que usaban HarmonyOS en la pantalla; pero con el tiempo, Huawei se ha implicado más en el desarrollo de los coches y de tecnologías de ayuda a la conducción, con resultados como este Shangjie H5.