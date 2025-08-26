Android cambia para siempre, y puede que no a mejor: Google toma una polémica decisión para proteger a los usuarios

La seguridad siempre ha sido un factor importante en Android. El problema para Google se encuentra en la naturaleza abierta de Android, que permite que cualquiera desarrolle apps para el sistema operativo.

Por una parte, esa siempre ha sido una ventaja de Android respecto a otros sistemas para smartphones como iOS, que está totalmente controlado por Apple; en otras palabras, si a Apple no le gustas por cualquier motivo, no puedes desarrollar aplicaciones para el iPhone.

En cambio, en Android ese tipo de control nunca ha existido, así que cualquier desarrollador ha podido crear apps con total libertad; el único control se encuentra en Play Store, la tienda de apps de Google que sí cuenta con ciertos requisitos.

Ahora, y después de 16 años, esa política va a cambiar para siempre; y no está claro que sea a mejor. Google ha anunciado esta semana que a partir del año que viene, todos los desarrolladores tendrán que identificarse para poder crear apps de Android.

Las apps de creadores que no hayan sido verificados no podrán ser instaladas en dispositivos Android de ninguna manera, ni de la tienda de apps de Google, ni por otros métodos como la instalación del apk (conocido como 'sideloading').

Usando Play Protect, el dispositivo Android comprobará si el creador de la app ha sido verificado por Google, y en caso negativo, no permitirá la instalación de la app en el dispositivo.

Esto sólo funcionará en "dispositivos certificados", que cuentan con Play Protect; por lo tanto, los creados por fabricantes sin este certificado, como Huawei y otros fabricantes chinos, no se verán afectados.

A efectos prácticos, cualquier persona que quiera crear una app para Android tendrá que identificarse ante Google, algo que, evidentemente, mucha gente no quiere hacer; pero la compañía ha intentado justificar este movimiento en nombre de la seguridad.

Según Google, el objetivo es combatir las aplicaciones falsas y maliciosas que son tan comunes en Internet; muchos ataques hacker actuales precisamente consisten en convencer al usuario para que se instale una app que parece real pero que en realidad contiene virus.

Un reciente análisis de Google ha revelado que hay 50 veces más malware en apps instaladas desde Internet que desde Google Play, y el problema es que, incluso si son bloqueadas, es difícil evitar que los desarrolladores reincidan.

Al identificar a los desarrolladores de apps, si Google detecta una app maliciosa, sólo tendría que bloquear a su desarrollador para que sus futuras apps no se puedan instalar en los dispositivos de los usuarios.

La verificación dará inicio en septiembre de 2026 en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia, los países más afectados por este tipo de ataques; se extenderá a España y al resto de países del 2027 en adelante.

Sin embargo, a nadie se le escapa el potencial abusivo que tiene esta política; Google podría, por ejemplo, bloquear a desarrolladores por otros motivos que no tienen nada que ver con la seguridad, o bloquear apps que compitan con las suyas, por ejemplo.

No es un miedo infundado; recordemos que este año Google acabó con muchas extensiones de Chrome, especialmente las bloqueadoras de anuncios, también en nombre de la seguridad de los usuarios. La cuestión es si puede hacer lo mismo en Android.

Para calmar estos miedos, Google ha asegurado que no verificará el contenido de las apps que crean los desarrolladores, únicamente su identidad; lo ha asemejado a los chequeos en el aeropuerto, donde la comprobación de identidad es separada del control de seguridad del equipaje.

Por eso, Google afirma que "los desarrolladores tendrán la misma libertad para distribuir sus apps de manera directa o a través de otra tienda de apps" y no obligará a usar la Play Store.

Eso no ha impedido que muchos expertos hayan criticado esta nueva medida, temiendo que Google bloquee a desarrolladores por error o que en el futuro esta política sea usada de manera maliciosa por la compañía.

También da la sensación de que este es otro paso para cerrar Android y convertirlo en una plataforma totalmente controlada como iOS de Apple. Recordemos que Google ya ha tomado otras decisiones que apuntan en esa dirección, como desarrollar el código de Android en secreto o bloquear el desarrollo de Custom ROMs alternativas.