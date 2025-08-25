Este es el nuevo coche de Xiaomi: una genialidad que puede poner contra las cuerdas a Mercedes-Benz y Tesla

Es evidente que la polémica por la lista de espera del Xiaomi YU7 no va a amedrentar a la compañía, que está continuando su expansión tal y como tenía planeado, como por ejemplo, con el futuro lanzamiento de los coches de Xiaomi en España.

Aunque en la actualidad Xiaomi tiene serias dificultades para cubrir toda la demanda de los coches que ya ofrece en China, el Xiaomi SU7, el Xiaomi SU7 Ultra y el Xiaomi YU7, la compañía confía en solucionar estos problemas muy pronto.

Así se explica que Xiaomi ya esté probando en secreto los prototipos de sus próximos modelos, que probablemente serán anunciados al público a lo largo del próximo año; pero este secretismo no sirve de mucho en la era actual.

Y es que ya se han publicado fotografías tomadas durante una de las pruebas de uno de estos nuevos modelos, que ha recibido el nombre no oficial de Xiaomi SU7 L; y un simple vistazo al vehículo es suficiente para saber por qué.

Todo indica que este nuevo modelo es una versión más grande del Xiaomi SU7, que estaría dirigida a un sector más 'premium' y para unos clientes que buscan una experiencia más exclusiva y cómoda (vía CarNewsChina)

Y es que el vehículo que ya está circulando en las carreteras chinas es claramente un Xiaomi SU7 que ha sido alargado desde el pilar B hacia atrás; el camuflaje no consigue ocultar que la mitad delantera del coche es idéntica a la del SU7 básico.

De hecho, el diseño parece idéntico al del SU7 que ya conocemos muy bien, pero con un mayor espacio para la segunda fila de asientos; eso debería traducirse en más espacio para los pasajeros traseros, especialmente para las piernas.

A partir de las fotos y vídeos publicados en la red social china Weibo, es posible inferir que la longitud total de este nuevo Xiaomi SU7 L sería de 5,2 metros, una diferencia notable respecto a los 4.997 mm del modelo original.

Toda la diferencia parece estar en la distancia entre ejes, que parece haberse extendido unos 150 mm, lo que supondría pocos cambios en la capacidad del maletero, aunque también debería verse afectado.

Un coche como este claramente está dirigido a ejecutivos y otras personalidades VIP como políticos que probablemente no conducirán el coche, sino que tienen chófer; en estos vehículos es más importante la segunda fila de asientos que el asiento del conductor.

Imagen renderizada de cómo sería el Xiaomi SU7 L Weibo El Androide Libre

Por lo tanto, el Xiaomi SU7 L competirá directamente contra berlinas ejecutivas de marcas como Mercedes-Benz, además de con los modelos más caros de Tesla, que ha conseguido hacerse un hueco en el sector ejecutivo.

Esto también significa que es muy probable que esta sea la versión más lujosa del Xiaomi SU7, y esperamos el uso de materiales exóticos en el interior así como opciones de personalización exclusivas como nuevos colores y llantas.

A su vez, este será probablemente el coche más caro que ofrezca Xiaomi, con algunos analistas adelantando que podría costar más de 400.000 yuanes, aproximadamente 48.000 euros al cambio actual.

Este no es el único modelo que Xiaomi está preparando. La compañía también está probando el nuevo Xiaomi YU9 (nombre no oficial), un SUV grande que probablemente también apuntará a la gama más alta.