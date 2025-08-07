OpenAI actualiza ChatGPT con GPT-5 en España: así es su IA más avanzada e inteligente en una experiencia unificada

A los dos días de presentar sus dos nuevos modelos de IA, que se pueden instalar de forma local en un PC o portátil / móvil, OpenAI acaba de anunciar una de las actualizaciones más esperadas de ChatGPT, su nuevo modelo GPT-5.

GPT-5 reúne lo mejor de ChatGPT en una experiencia unificada de la que dio las primeras pistas Sam Altman, CEO de OpenAI, hace ya meses: más inteligente, rápido y útil, da la mejor respuesta en todo momento (sin elegir un modelo) y es más preciso con menos alucinaciones.

Hay cinco principales mejoras con las que entender mejor a GPT-5 y por qué ha sido la actualización que más tiempo le ha llevado a OpenAI, ya que mañana mismo también se integrarán mejoras a la interfaz de la app de ChatGPT e incluso nuevas personalidades predefinidas.

La primera es fiabilidad y precisión. GPT-5 hace que ChatGPT sufra menos alucinaciones (que se invente cosas) y proporciona respuestas más precisas que cualquier modelo de razonamiento anterior.

La segunda, y como gran novedad, las respuestas seguras: el modelo ahora ofrece la respuesta más útil dentro de los límites de seguridad e incluye explicaciones claras cuando no puede ayudar al usuario en su consulta.

GPT-5 OpenAI

Programación: GPT-5 se convierte en el mejor modelo de codificación lanzado por OpenAI y destaca en diseño frontend a la vez que es capaz de crear sitios web, apps y juegos atractivos y funcionales en segundos.

En redacción GPT-5 hace que ChatGPT sea más preciso y se adapte mejor al contexto al ser más útil para flujos de trabajo reales.

GPT-5 OpenAI

La salud se torna bien importante en GPT-5 y es el mejor modelo, cuando hace días supimos de las mejoras para la salud mental. Es más proactivo al identificar posibles preocupaciones, ofrece respuestas más precisas y fiables, y un punto importante: ChatGPT no sustituye a un profesional médico.

Ya lo dijo Sam Altman hace unos días en una entrevista en un canal de YouTube: la tecnología detrás de ChatGPT todavía no está lista para que se convierta en un terapeuta. Toda la información OpenAI la ha hecho disponible desde su web.

Su rendimiento

GPT-5 es mucho más inteligente a todos los niveles y se refleja en puntos de referencia académicos y evaluados por humanos. Sobre todo en matemáticas, codificación, percepción visual y salud.

Impone un nuevo "state of the art" en matemáticas (94,6 % en AIME 2025 sin herramientas), codificación en programación en tiempo real (74,9 % en SWE-bench Verified y 88 % en Aider Polygot), en entendimiento multimodal (84,2 % en MMMU) y en salud (46,2 % en HealthBench Hard). Con el razonamiento extendido de GPT-5 pro, el modelo establece un nuevo SOTA en GPQA con una puntuación del 88,4 % sin herramientas.

Las suscripciones de pago y gratuitas de GPT-5

Hasta aquí todas las mejoras en la experiencia del nuevo ChatGPT con GPT-5 que ya se puede usar desde la web, pero al ser ahora una experiencia unificada, en parte también lo es su disponibilidad y acceso.

GPT-5 está disponible de forma gratuita para todos los usuarios con la principal diferencia en los límites de uso. Se suponía que ChatGPT iba a estar disponible de forma ilimitada y se pagaría por su "inteligencia", pero queda así:

Pro : uso ilimitado de GPT-5 que da acceso a GPT-5 Pro.

: uso ilimitado de GPT-5 que da acceso a GPT-5 Pro. Plus : límites de uso más altos que en la versión gratuita.

: límites de uso más altos que en la versión gratuita. Team / Enterprise / EDU : GPT-5 será el modelo predeterminado para el trabajo diario y habrá que esperar a la semana que viene para los dos últimos.

: GPT-5 será el modelo predeterminado para el trabajo diario y habrá que esperar a la semana que viene para los dos últimos. Gratis: acceso a GPT-5 y GPT-5 mini para que sea la primera vez que los usuarios gratuitos usen un modelo de razonamiento de ChatGPT.

Mañana mismo se recibirán más funciones nuevas con las que elevar la experiencia con el chatbot de IA de OpenAI. Y hay una que seguro que nos va a encantar: elegir un color para los chats y opciones exclusivas para los usuarios de pago. Y sí, se podrá personalizar incluso sin pagar.

Otra de las incorporaciones de mañana a ChatGPT son las nuevas personalidades y que son justamente cuatro. Es una vista previa de investigación desde la opción "Personaliza ChatGPT" con las que se adapta el estilo de comunicación de ChatGPT:

Cínico.

Robot.

Oyente.

Friki.

GPT-5 OpenAI

Es opcional y hará que ChatGPT sea más conciso y profesional, o más reflexivo y empático o incluso con un toque sarcástico para hilar más fino en las interacciones que realiza diariamente con millones de personas en España y en todo el mundo.

Conecta las apps de Google y las mejoras en Voz

Es una actualización bien extensa y toca todos los palos de la experiencia de ChatGPT. Se pueden conectar Gmail, Google Calendar y Contactos de Google para utilizar estas fuentes externas de datos en la IA de OpenAI.

Una vez conectados, ChatGPT sabrá de forma automática cuando hacer una referencia a los mismos, aunque esta función llega primero a los usuarios Pro la semana que viene y luego se irá desplegando al resto.

La voz de ChatGPT también se mejora para adaptarse mejor al usuario para comprender las instrucciones y ajustarse al estilo de habla según el momento.

Todos los usuarios se beneficiarán de esta mejora y el modo de voz estándar se retirará en 30 días para unificar a todos los usuarios en un único modo de voz. Los usuarios de una suscripción de pago se aprovecharán de límites de uso muchos más altos que el resto.

Para desarrolladores

Con 5 millones de empresas siendo usuarias de pago y 4 millones de desarrolladores, los avances hechos en GPT-5 lo convierten en el modelo más avanzado en tareas agénticas y es el de programación con mejor rendimiento lanzado hasta ahora.

GPT-5 OpenAI

Es líder en benchmarks como SWE-Bench, SWE-Lancer y Aider Polyglot y resuelve tareas complejas de codificación de principio a fin con mínimos prompts, mejora la estética del frontend y genera código de mayor calidad.

Las tareas agénticas cuentan con mejor razonamiento, uso más fiable de herramientas de múltiples pasos y explicaciones anticipadas sobre el uso de diversas herramientas. También se incluyen nuevas funciones para desarrolladores, y GPT-5 está disponible a través de tres versiones en API: gpt-5, gpt-5-mini y gpt-5-nano.

Su precio estándar es más económico que GPT-4o con un input de 1,25 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida.