Adiós a uno de los mejores inventos de Android: Google lo 'matará' porque nadie lo usaba

Las Instant Apps de Android, una de las funciones más originales y con mayor potencial, van a ser eliminadas a partir del próximo mes de diciembre de 2025 como parte de una limpieza organizada por Google.

Aunque ya haya quienes se plantean un futuro sin apps, en la práctica se han convertido en una parte imprescindible de la experiencia con nuestros smartphones. Sin embargo, el formato de apps también trae sus propios problemas.

Un problema muy común con las apps es el espacio que ocupan, tanto por la necesidad de instalarlas en la memoria del dispositivo, como por tener que descargarlas usando la conexión a Internet, que no siempre es todo lo rápida que nos gustaría.

Para solucionar ese problema, en el 2017 Google lanzó las Instant Apps para Android, un nuevo tipo de app disponible desde la Play Store que ocupa menos espacio y es capaz de ofrecer una experiencia "instantánea", de ahí el nombre.

Lamentablemente, ahora Google ha confirmado de manera indirecta que va a eliminar el soporte de Instant Apps en Google Play a partir del próximo mes de diciembre de 2025; y el motivo es simple, casi nadie las estaba usando.

Una Instant App es más ligera y rápida, pero también más limitada El Androide Libre

Una Instant App de Android permite descargar una pequeña parte de la app en el dispositivo, con la funcionalidad básica y con una experiencia similar a la app convencional, pero ocupando muy poco espacio de almacenamiento.

Al pulsar en un enlace que dirige a una app, como por ejemplo en los resultados de Google, la Play Store automáticamente comprueba si tiene versión Instant App, y en ese caso, la ejecuta directamente sin necesidad de realizar una instalación primero.

Las Instant Apps tienen muchas utilidades, como por ejemplo, para permitir que los usuarios prueben la app sin necesidad de instalarla, o para crear versiones limitadas de apps ya existentes con las funciones básicas.

De esta manera, las Instant Apps tienen una limitación de espacio de apenas 15 MB, lo que iba a acelerar enormemente la distribución de contenido al mismo tiempo que reducía el uso de datos y almacenamiento y mejoraba el rendimiento.

Las apps instantáneas aparecían en la búsqueda de Google El Androide Libre

Lamentablemente, esa limitación parece haber sido la principal razón por la que los desarrolladores no han adoptado las Instant Apps en masa; eliminar partes y contenido de una app hasta alcanzar los 15 MB resultó ser demasiado difícil para la mayoría.

Como resultado, muy pocos desarrolladores lanzaron versiones "Instant" de sus apps, aunque algunas, como Vimeo y Wish, llegaron a experimentar con el nuevo formato. Pero no son suficientes para mantener esta función, y de ahí la decisión de Google.

De hecho, Google está tan segura de que esta decisión no va a afectar a mucha gente, que ni siquiera la ha anunciado públicamente; sólo nos hemos enterado porque un desarrollador encontró una advertencia en la última versión de Android Studio.

Aún así, no deja de ser una pena que una de las mejores funciones de Google Play vaya a ser abandonada así como así, y todo porque no fue lo suficientemente usada; el consuelo es que no es tan necesaria conforme la velocidad de Internet aumenta.