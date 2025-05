Las dos novedades de One UI 8 basado en Android 16 que se han filtrado y harán más útil y seguro tu Samsung Galaxy

Samsung ya estaría preparando el terreno para ser uno de los primeros fabricantes en lanzar Android 16 a sus móviles a través de One UI 8 y traer ciertas novedades que se han ido filtrando. Ahora han aparecido dos bien importantes para la seguridad de Carpeta Segura en un móvil Galaxy y dar alas a Now Bar, una de las mayores novedades de One UI 7 basado en Android 15.

Carpeta Segura es una de las funcionalidades extra de los móviles Galaxy de Samsung para poner todo tipo de contenido sensible a buen recaudo gracias al cifrado de Samsung Knox que asegura que estará bien protegido. Uno de los previos de One UI 8 sugiere que Samsung estaría mejorando la seguridad de esta experiencia.

Sobre todo porque hace semanas se descubrió un grave fallo de seguridad relacionado con el selector de imágenes del sistema de Android que permite elegir fotos de Carpeta Segura. Al utilizar el perfil de trabajo de Android, el selector puede mostrar contenidos del perfil de trabajo si estuviera activado en el dispositivo, algo que no suele ocurrir en la mayoría de móviles, pero que es en sí mismo una grave vulnerabilidad.

One UI 8 pivotará al uso del API de espacio privado de Android en vez del perfil de trabajo según SamMobile. Este espacio privado existe como una ubicación separada del sistema de Android donde las apps y los datos se mantienen alejados del sistema principal de archivos del móvil. Aquí el selector de imágenes no puede acceder a los archivos cuando está bloqueado y se daría un gran salto en la seguridad de los móviles que se actualicen a One UI 8.

Sobre Now Bar, justamente hace unas semanas se actualizó con una nueva interacción que permite hacer un gesto para pasar entre el resumen del día o dejar el mini reproductor de medios. Y en un lanzamiento inicial ha sido una importante novedad, pero que dejó la sensación de no estar realmente terminada.

One UI 8 update adds phone calls to Now bar 🌟#OneUI8 #NowBar pic.twitter.com/Demcw5yJ8o — Toprak (@Topraks9plus) May 6, 2025

Samsung con One UI 8 quiere mejorar Now Bar según Android Police, y una nueva filtración sugiere que esta función se encargará de gestionar las llamadas activas para mostrar el tiempo de llamada e incluso el contacto con el que se participa. De hecho, en el vídeo que ha aparecido filtrado en X (antes Twitter), se puede ver el gesto hacia arriba o abajo para pasar también al modo No Molestar.

Lo que se desconoce es si desde Now Bar se podrá desactivar el modo No Molestar o simplemente quedará como el indicador, aunque posiblemente sea la primera opción, ya que ahora mismo, cuando se está reproduciendo Spotify y hay disponible un resumen diurno o del día, se pueden tocar ambos sin ningún tipo de problemas, así que la interacción estaría ahí como una posibilidad.

La beta de One UI 8 basado en Android 16 se espera que se despliegue como muy tarde a primeros del siguiente mes con un lanzamiento de la versión estable con la llegada de los nuevos móviles plegables en julio. One UI 8.5 basado en Android 16 sería la siguiente actualización, aunque ya para los Galaxy S26.