El futuro de Android va más allá de los smartphones: la clave del éxito pasa por la realidad aumentada y el uso de Gemini

Android nació como un proyecto de una startup, fuera del círculo de las megacorporaciones. Pero Google vio el potencial que tenía y lo compró en 2005 para poder crear un sistema operativo propio que le diera el protagonismo en los smartphones que Microsoft había tenido en los móviles. Esto supuso un éxito enorme en países como España, sobre todo por la forma en la que lo gestionó la empresa.

En vez de cobrar licencias como hacía Microsoft con Windows (y que luego intentó replicar en Windows Phone), Google permitía a los fabricantes usarlo de manera gratuita, teniendo que pasar por sus criterios sólo si querían tener las aplicaciones de la empresa instaladas en sus móviles. Esto hizo que muchas marcas pudieran dejar de invertir en su propio sistema operativo.

De esta forma, tenían una posibilidad de luchar contra un rival que había surgido de la nada: Apple. Fabricantes de móviles de primer nivel en el siglo XX, como Nokia o Siemens, veían cómo la firma de Cupertino estaba dañando sus ventas, pero no supieron virar a tiempo. Otras empresas que estaban entrando en el sector en ese momento, como Samsung o Xiaomi, sí que vieron cuál sería el futuro y apostaron por ello.

Las cámaras como origen

El giro que dio Google cuando compró Android no fue menor. El sistema, que estaba siendo diseñado por Andy Rubin y su equipo desde 2003, estaba pensado para cámaras digitales, no para teléfonos móviles. Sin embargo, en Google tenían claro que la computación de bolsillo sería el gran paso de la industria y quería usar Android para liderarla.

Ese fue el primer gran viraje, el de pasar de diseñar un sistema para cámaras a hacerlo para móviles. El segundo, algo menor, vino de la mano del iPhone y es que cuando Steve Jobs presentó el primer móvil de Apple en Google se dieron cuenta de que tenían que cambiar el enfoque. Estaban desarrollando lo que a todas luces parecía una alternativa a las Blackberry, un móvil con una pantalla no táctil y un enorme teclado físico.

El giro no fue del todo completo, y el primer móvil con este sistema, el HTC Dream, fue lanzado con teclado deslizante. Sin embargo, los HTC Magic y HTC Hero, los dos siguientes, ya vinieron con una pantalla táctil como forma de introducción principal, aunque mantenían el trackball como forma secundaria de control. Con todo, pasaría poco tiempo hasta que los teclados físicos desaparecieran.

Computación ambiental

Han pasado ya 20 años desde la compra de Android por parte de Google y está claro que ahora este sistema es más que un sistema de móviles. Google lo usa en tablets, en coches con Android Automotive y en relojes con WearOS. Pero también quiere que su sistema operativo de escritorio, ChromeOS, se integre más con él.

La cuestión es que esto no es más que la recta final de esta primera etapa de Android, y ahora empezamos a ver los primeros esbozos de lo que será la segunda. Estará diseñada para la computación ambiental, dejando ya de lado la computación de bolsillo. Android XR es un proyecto ya avanzado, aunque aún no lo hayamos visto en un producto comercial.

Esta computación ambiental hace referencia a ordenadores que tenemos a nuestro alrededor pero que no usamos de manera directa, sino casi colateral. Parte de la domótica de nuestras casas, como los altavoces o pantallas inteligentes, están diseñados con ese concepto en mente. Lo próximo será pasar a las gafas.

Samsung y Google están trabajando conjuntamente en dispositivos que se pondrán en nuestra cara, no en nuestra mano. Ya pudimos ver el Project Moonhan de Samsung, unas gafas de realidad virtual y aumentada que recuerdan mucho a las Apple Vision Pro. Pero lo más importante será la llegada de las gafas de menor tamaño, y prestaciones, que se podrán llevar encima en todo momento.

Google ya intentó este acercamiento hace unos años con las Google Glass, pero claramente llegaron demasiado pronto. Marcas como Meta están apostando ahora por ello, con las Ray-Ban Meta, que están siendo un éxito teniendo en cuenta el nicho de mercado al que aspiran. Y preparan cosas mucho más ambiciosas. La idea de Google (y de otras empresas) es que las gafas sustituyan a los móviles para muchas tareas, del mismo modo que los móviles han sustituido a los ordenadores, aunque no los hayan erradicado.

La tecnología actual no permite la creación de gafas inteligentes que puedan ser económicas, potentes y versátiles, y menos aún que puedan ser producidas en grandes cantidades, pero lo mismo pasaba a finales de siglo con los smartphones y hemos visto cómo dos décadas han cambiado por completo la industria.

Una nueva interfaz

La cuestión es que el uso de estos nuevos aparatos implicará una nueva forma de manejo, en el que los dedos y las pantallas ya estarán fuera de la ecuación, al menos como lo entendemos hoy. Eso implica que Android deberá evolucionar para funcionar de otra manera. Y es en eso en lo que trabaja Google.

Gemini es su gran apuesta por la inteligencia artificial, y será el futuro de las interfaces, de lo que Android será en el medio y largo plazo al adaptarse a otro tipo de dispositivos. Las interfaces gráficas seguirán presentes, pero los comandos de voz y las órdenes y respuestas sin teclado ni pantalla serán mucho más comunes.

El futuro que auguraba Her es mucho más posible ahora que hace 10 años, y esto es algo que Google sabe, y no quiere que le pase lo mismo que a Nokia. No debe apalancarse en que Android es un sistema operativo para pantallas táctiles y ha de hacerlo evolucionar para la siguiente iteración de productos tecnológicos que nos acompañarán en el día a día. Es por eso que la apuesta de Google por la IA es tan importante.

En la empresa lo saben. En una entrevista de EL ESPAÑOL - Omicrono a Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google, el directivo de Google dijo que estaban "muy entusiasmados no sólo con la realidad mixta, sino también con la realidad aumentada. Mostramos algunos prototipos que habíamos creado. Es un nuevo formato de Android muy emocionante porque se siente muy natural para los avances de la IA." Es por eso que están realizando apuestas y compras que nos muestran cómo será el futuro de la compañía a medio plazo.

El responsable de Android XR Platform & Products, Shahram Izadi, ha expuesto su visión en una charla TED en la que explica cómo la realidad aumentada y la realidad virtual están convergiendo, y cómo la inteligencia artificial tiene un papel importante que jugar en ello.

Estos chatbots, y las aplicaciones que incluyen, como conversaciones de voz, resúmenes de textos y el uso de estas IAs casi como amigos y consejeros, harán que los nuevos dispositivos se alejen de lo que hasta ahora entendíamos como normal. Y Android puede que tenga mucho que decir ahí si Google sabe jugar sus cartas.