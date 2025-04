Todas las novedades que veremos en Google I/O 2025: Gemini en Android Auto, Android 16 for TV, XR y más

Google siempre depara sorpresas y una de las últimas ha sido la desaparición por completo del modo de conducción de Google Maps, así que en el próximo Google I/O 2025 que se celebrará en mayo se puede esperar cualquier cosa. Y si la inteligencia artificial generativa fue clave en las dos ediciones pasadas, seguramente que lo seguirá siendo a través de las numerosas sesiones para desarrolladores que ya están detalladas desde la web de Google.

El Google I/O 2025 dará comienzo el 20 de mayo para reunir a desarrolladores y así adelantar las novedades que podrán incluir próximamente en sus apps. Esta cita siempre ha sido utilizada por Google para mostrar las nuevas funciones de Android al igual que del resto de sus plataformas y ecosistemas de apps, por lo que se convierte en uno de los eventos tecnológicos del año.

Y aparte de dar la lista completa de sesiones para el I/O 2025, Google ha confirmado que Material 3 Expressive, Android 16 for TV y Gemini for Android Automotive serán protagonistas. Aunque hay más, ya que se ha revelado que Android XR se lanzará finalmente a finales de este año.

El I/O 2025 será interesante por las distintas direcciones a las que se dirige Google, y teniendo como base siempre a la inteligencia artificial generativa. Una de esas direcciones será Material 3 Expressive, como la evolución propia de lo que fue Material Design a Material You y ahora con su siguiente iteración. Ya se filtró estos días atrás que el menú de ajustes recibirá cambios, sobre todo más visuales y con iconos, así que Material 3 Expressive podría ver la luz en ese espacio del móvil.

Hay una sesión bien interesante que define otra de las direcciones a las que va Google: "Engage users on Google TV with excellent TV apps". Menciona a Android 16 for TV y deja bien claro que el deseo de Google es que la pantalla de mayor tamaño del hogar cuente con apps dinámicas, bien diseñadas y que expandan la experiencia que actualmente disfrutan los usuarios en sus dispositivos móviles y PCs. Con Android 16 for TV se puede confirmar que Google va a dejar de lado la versión de Android 15 para televisores.

Gemini va a ser eje de la experiencia de Android Auto y Android Automotive según se recoge de la lista de sesiones. Y en la sesión "Nuevas experiencias in-car", Google menciona algo bien interesante: "Previo de Gemini in-car, con navegación continua y entretenimiento personalizado. Crea las experiencias next-gen para Android Auto, coches con Google integrado y Android Automotive OS."

Que la inteligencia artificial generativa de Google iba a ser la protagonista de Android Auto y Android Automotive ya no nos pilla por sorpresa, ya que en estos meses pasados han aparecido varias noticias relacionadas, así que un asistente para el coche potenciado por la conversación natural de Gemini Live es el futuro casi inmediato.

Pero según Android Authority, habrá mucho más durante los dos días que durará el Google I/O 2025 para ir dibujando todas las novedades que irá desplegando en los próximos meses el gigante tecnológico