Google se defiende ante ChatGPT Search y potencia su buscador con el AI Mode: así te ayudará su IA en tus consultas

El gigante tecnológico sigue a lo suyo concentrado en distintos desarrollos como la integración de Gemini en Android Auto o que Android 16 vaya directo hacia su lanzamiento según lo programado, y con distintos frentes en los que se encuentra a competidores bien duros como OpenAI y su ChatGPT Search. Su última novedad va dirigida a defender un espacio que ha sido suyo desde hace décadas: el AI Mode en su buscador.

Hasta hace apenas nada el buscador de Google había sido un remanso de paz y armonía en el que nadie había sido capaz de golpear de tal forma que desestabilizase su modelo de negocio, pero con la llegada de la IA generativa todo ha cambiado y sobre todo cuando OpenAI lanzó ChatGPT Search sin la necesidad de iniciar sesión para realizar una búsqueda con el chatbot.

Google el año pasado lanzó AI Overviews para que la inteligencia artificial respondiera a múltiples consultas, aunque no de la mejor forma posible para que se generasen multitud de fallos que se hicieron virales. Ahora acaba de anunciar AI Mode potenciado por un modelo Gemini 2.0 que ha entrenado para encontrar y organizar la información de la web.

Es justamente la respuesta a ChatGPT Search, ya que los resultados de búsqueda son presentados como una interfaz en la que es bien fácil seguir preguntando al chatbot para que este responda adecuadamente. Google sabe que muchos usuarios prefieren usar la IA porque da respuestas naturales como si lo hiciera una persona de una forma más natural y cercana.

Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Seach, dice: "El objetivo y vision de AI Mode es dar la habilidad a los usuarios de buscar cualquier cosa sin ningún esfuerzo por su parte". Esta novedad parte del feedback recibido por miles de usuarios en AI Overviews que comparten que quieren recibir más resúmenes hechos por inteligencia artificial generativa en sus consultas.

AI Mode de Google Google El Androide Libre

Según Google, hay usuarios que están añadiendo el término "IA" al final de sus búsquedas como se haría con "reddit" para dar con una respuesta más acertada, aunque en este caso más elaborada a través del chatbot de Google.

El Modo AI o AI Mode se basa en proporcionar esa experiecia a los usuarios, y cuando se utiliza, Gemini emplea una técnica llamada "query fan-out" que conduce múltiples búsquedas simultáneas en una variedad de temas y fuentes de datos. Cruza estos datos con los sistemas de información de Google entre los que se encuentra Knowledge Graph para añadir más contexto e información en su búsqueda online.

La versión de AI Mode desplegada hoy mismo no cuenta con todos los elementos que estarán presentes en su versión final, pero la idea es que la herramienta genere una experiencia visual enriquecida. Por ejemplo, si se le pidiera a AI Mode que hiciese una comparación de las mejores pulseras inteligentes, se encargaría de generar una gráfica.

Hay otro punto bien importante, y que se inspira en Perplexity, en comparación con AI Overviews, y es que las fuentes de las que toma la información son más visibles en comparación con AI Overviews. Cabe recordar que esas fuentes son sitios web que viven de las visitas, así que la responsabilidad de Google es mayor, no solo por contentar al usuario final, sino por propocionar tráfico a las webs.

Comparativa hecha por el AI Mode de Google Google El Androide Libre

En las imágenes que ha compartido Google desde su blog se puede ver que aparecen imágenes prominentes en los enlaces a los sitios web. Stein también mantiene que las consultas de los usuarios son de mayor extensión para dar con respuestas más hiladas y complejas.

AI Mode se despliega hoy mismo en Estados Unidos a través de la suscripción Google One AI Premium según Engadget, y se desconoce en qué momento llegará a España al igual que al resto de regiones. Sucedió lo mismo con AI Overviews en su lanzamiento, así que no toca otra cosa que esperar para poder probar in situ la nueva vuelta de tuerca a las búsquedas online en Google.