Samsung anuncia la fecha de la actualización de los Galaxy a la versión final de One UI 7 y los que participarán en la beta

Justo hace una semana se filtró el nuevo calendario de actualizaciones para todo el catálogo de Samsung que recibirá próximamente One UI 7, una versión que le ha dado un buen lavado de cara para proyectar una experiencia bien distinta a la que fue One UI 6, y que apareció por cuarta vez como beta hace bien poco. Ahora ha sido la misma compañía coreana la que ha confirmado que One UI 7 se despliega en abril en su versión final.

Un bug hizo que se retrasase la llegada de One UI 7 a los Galaxy S24 y una cuarta beta tuviese que ser desplegada en un momento bien importante para Samsung justo al haber lanzado los Galaxy S25 a finales de enero.

Nunca antes se había esperado tanto por una actualización a la nueva versión de Android, y, al menos, la espera va a merecer la pena, sobre todo por la gran cantidad de detalles y el cambio en la experiencia de la interfaz. 16 meses han tenido que esperar los propietarios del Galaxy S24, algo inaudito para los flagship de la compañía coreana.

Finalmente la compañía ha anunciado desde su web que la versión final de One UI 7 llegará en algún momento del mes de abril y no ha dado una fecha exacta para el despliegue de la actualización, que primeramente recibirán los Galaxy S24.

Aparte del despliegue de la versión final de One UI 7 basado en Android 15, también se ha anunciado la llegada de su beta a otros dispositivos: los Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 que podrán ser actualizados en Estados Unidos, Corea, India y Reino, aunque no aparece por ningún lado España.

Hay más dispositivos que participarán en la beta y estos son el Galaxy S23 o la serie Galaxy Tab S10 para que a finales de este mes de marzo puedan comenzar a probar las virtudes y bondades de una actualización que ha dado ese toque especial a la interfaz al igual que la incorporación de nuevos sonidos para notificaciones y llamadas; y que se agradecen realmente.

El calendario de actualizaciones mostraba que los nuevos dispositivos llegarían a finales del mes de abril, por lo que hay tiempo más que suficiente para limar asperezas y llegue en la mejor versión posible al igual que sucederá con los últimos plegables lanzados por Samsung al mercado español.

Una gran actualización que ha puesto la puntilla a lo que ha sido One UI en los últimos años y que ofrecerá muy buenas sensaciones a todos los propietarios de algunos de los móviles y tablets de Samsung que se actualizarán a partir del mes de abril en España.