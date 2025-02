La arriesgada pero acertada estrategia de Samsung con los nuevos Galaxy S25: cuando apostar por lo seguro es clave

Samsung se ha llevado el protagonismo en la escena mediática de la electrónica de consumo en España en el mes de enero con el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy S25 Series, tres móviles que pudimos probar brevemente hace unos días y que son una apuesta clara por una estrategia continuista que tiene su mayor apuesta en el software. Sí, hay cambios en el hardware, pero no son muchos.

En el análisis del Samsung Galaxy S25 Ultra ya avanzamos que Samsung no había querido modificar mucho algo que ya iba bien. El Galaxy S24 Ultra fue un éxito de ventas y de crítica y tenía sentido mantener eso que ya funcionaba y simplemente corregir algunos aspectos mejorables, como la ergonomía o el comportamiento de su cámara de ultra gran angular.

Pero en esencia estos tres móviles son muy similares a sus antecesores. Es el caso de los Samsung Galaxy S25 y S25+ era incluso más llamativo. Esos móviles solo han cambiado en su procesador y bajado muy ligeramente el peso. Tanto el diseño como el apartado de pantalla, cámaras o memorias se ha mantenido igual.

Esto podría ser entendido como un movimiento arriesgado si se compara con lo que hacen marcas como Xiaomi, VIVO u OPPO, que año a año cambian el diseño de sus terminales, implementan nuevas cámaras o mejoras llamativas. Vamos, lo mismo que hacía Samsung hace unos años.

No obstante, hay otra empresa que ha seguido la misma estrategia de Samsung con anterioridad con bastante éxito: Apple. Los cambios en los últimos modelos de iPhone no son, ni mucho menos, especialmente notorios. Es por eso por lo que cada vez tiene menos sentido cambiar de un modelo al siguiente, y es mejor dejar pasar varias generaciones entre cambios.

Samsung también lo sabe y por eso está priorizando la resistencia de sus móviles, además de dar un soporte de software que no tiene parangón en la industria. Incluso en móviles de gama media ofrece hasta 7 años de actualizaciones. Eso invita a los usuarios a mantener sus terminales el máximo tiempo posible, y eso beneficia a Samsung como marca, porque cuando haya que cambiar lo más probable es que los usuarios de la empresa opten por otro modelo del mismo fabricante al haber acabado contentos con el actual móvil.

Pero que no haya grandes cambios en el hardware de los dispositivos no quiere decir que no haya ningún tipo de novedades en los Galaxy S25. Los mayores cambios vienen por software, con funciones muy útiles, algunas de ellas relacionadas con la inteligencia artificial, como la que permite grabar las llamadas y transcribirlas, o crear imágenes sin tener que conectarse a los servidores de ninguna empresa.

Habiendo pasado ya varios días con estos tres móviles, hay que reconocer que Samsung ha mejorado mucho la interfaz que corre sobre Android 15, One UI 7, con nuevas funciones que hacen que el día a día con estos móviles sea más cómodo para el usuario medio. Y es que se nota que Samsung se está alejando cada vez más del usuario avanzado, del nicho que valora ciertas prestaciones, y se está configurando como esa marca segura que resulta cómoda para la mayoría de usuarios.

Esto hace que sus ventas se potencien, y que los usuarios la tengan como esa empresa fiable con móviles sencillos de usar. Esa sencillez es la que está potenciando con la inteligencia artificial, por ejemplo al permitir una búsqueda con lenguaje natural en los ajustes para cuando queramos cambiar algo pero no recordemos exactamente cuál es el nombre de una función en concreto.

Pero esa apuesta por la continuidad sin grandes cambios, aunque permite por ejemplo no tener que subir los precios año a año (en este 2025 se han mantenido idénticos en los Galaxy S a los del año pasado), puede hacer que a ojos de los más entusiastas de a tecnología, Samsung se perfile como una empresa demasiado poco innovadora.

Es cierto que para ello tiene otro tipo de dispositivos, como el Samsung Galaxy Ring del año pasado, el Project Moohan que ha mostrado en el evento de presentación de los Galaxy S o el plegable triple que dejó entrever en una de las diapositivas del evento de presentación de sus últimos smartphones y que se especula saldrá a la venta en este 2025. Con esta excepción, parece que la innovación se está alejando, al menos en los que en hardware se refiere, del sector de la telefonía, y se intensifica en otros sectores de la electrónica de consumo.

Es algo que parece obvio ya que los móviles cada vez tienen menos margen de mejora, habiendo alcanzado prestaciones que son más que suficientes para la inmensa mayoría de usuarios, y quizás la inversión en mejorar tangencialmente estos no compense ya a nivel de negocio como sí compensaba antes, cuando las ventas eran mayores y la oportunidad de diferenciarse de otros rivales también.

Eso sí, no todo está dicho en este ámbito, y parece que en 2025 veremos una clara apuesta por el diseño y la delgadez, tanto con el ya anunciado Samsung Galaxy S25 Edge como en otras apuestas de Apple o de OPPO. Pero llama la atención que las mayores novedades que vayamos a ver este año sea referente al diseño y la construcción y no a apartados más impactantes.