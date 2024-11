Adiós a las estafas telefónicas: lo nuevo de Google te va a ayudar a denunciarlas y bloquearlas

Da igual que hayas tomado medidas para evitar las llamadas de publicidad; seguro que las sigues recibiendo. Lo peor es que quienes nos llaman ya no quieren sólo vendernos algo; probablemente también están intentando engañarnos para robarnos la información y el dinero de nuestra cuenta.

Las estafas telefónicas son cada vez más comunes, y los usuarios pueden hacer poco para evitarlas. La buena noticia, si tienes un móvil Android, es que Google tiene la mejor protección contra el spam y las estafas que hemos visto; sus apps de mensajes y teléfono son capaces de detectar llamadas de números que han sido denunciados o mensajes sospechosos y nos permiten bloquearlos al momento para que no nos vuelvan a molestar.

Sin embargo, este sistema no es perfecto, y tarde o temprano vamos a coger una llamada que no deberíamos haber cogido; la buena noticia es que podemos hacer que no nos vuelvan a llamar, y ayudar a otros usuarios a detectar la estafa. Según han descubierto en Android Authority, la última versión de la app de Teléfono de Google incluye referencias a un nuevo sistema para denunciar estafas telefónicas, que se activará si la app detecta que puede ser una llamada sospechosa.

La futura actualización mejorará el sistema de bloqueo de llamadas, incluyendo un cuestionario que podremos responder para que pueda bloquear futuras llamadas maliciosas. Por ejemplo, una de las preguntas que la app nos puede hacer es "¿Qué es lo que quería el estafador?" y podemos seleccionar que quería nuestro nombre, que descargásemos una app, que teníamos que realizar un pago, o que nos pidió la contraseña.

Todas esas son cuestiones que nos puede hacer un estafador, y que nunca deberíamos responder por teléfono sin importar quién dice ser. Una táctica usada habitualmente por los estafadores consiste en hacerse pasar por un empleado de nuestro banco, que necesita de ciertos datos para proteger la seguridad de nuestra cuenta; sin embargo, hay que recordar que ningún banco nos pedirá la contraseña, el número de PIN de nuestra tarjeta, o que instalemos una app en nuestro móvil.

Manuel Ramírez El Androide Libre Cuidado si solicitaste el certificado digital desde el móvil: alerta máxima sobre una nueva estafa, así funciona

De hecho, esta función de la app de Teléfono de Google también nos permitirá indicar por quién se estaba haciendo pasar el estafador. Por ejemplo, podemos indicar que el estafador se estaba haciendo pasar por la policía, por un empleado del gobierno, o incluso por un amigo. También tendremos la opción de pulsar en "otra cosa" y escribir exactamente cómo fue el intento de estafa.

Los datos obtenidos de esta manera podrán ser usados por la app de Google para bloquear futuras llamadas sospechosas, incluso si son de otros números de teléfono. Aunque la app ya permite bloquear números de teléfono, con esta información sería posible delimitar aún más las operaciones de los estafadores.