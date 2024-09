Adiós a las llamadas de SPAM: cómo evitarlas y lo que nunca debes para que no te estafen

Lejos quedan los años en los que, para poder comunicarte con alguien, había que llamar a un sitio y no a la persona. Podías localizar a tu interlocutor llamado a su casa, a su trabajo, al bar de la esquina... actualmente cada uno de los españoles lleva un móvil en su bolsillo o en su bolso, y ya es imposible no estar localizado, al menos no es lo normal.

Esto hace que sea mucho más fácil poder hablar con alguien, pero también más fácil que las empresas nos llamen para ofrecer servicios que muchas veces no hemos pedido y en los que no estamos interesados. Son las llamadas SPAM, llamadas de publicidad no deseada, que lo único que hacen es molestar.

Hay formas de evitar que esas llamadas se produzcan, al menos las que tienen como origen nuestro propio país, al haber una reglamentación muy concreta. Eso sí, es posible que alguna empresa nos llame porque tenga nuestro consentimiento, y eso siempre hay que considerarlo.

Cómo evitar el SPAM

Para evitar las llamadas no deseadas se pueden hacer varias cosas. No todas funcionan con todas las empresas, pero en conjunto van a disminuir, al menos, las molestias ocasionadas por este tipo de interrupciones.

Lista Robinson. Lo primero que hemos de hacer es apuntarnos a la Lista Robinson, un fichero público en el que los ciudadanos españoles pueden darse de alta para evitar que las compañías se pongan en contacto con nosotros salvo que les hayamos dado consentimiento expreso. Es un proceso que lleva pocos minutos y en el que, en un mismo perfil, podremos añadir diferentes números, por si queremos evitar las llamadas en el móvil personal, en el del trabajo, en el fijo...

Números Lista Robinson El Androide Libre

Bloquear números. En el caso de que haya un número en particular que nos esté molestando, es posible bloquearlo usando la aplicación de Teléfono de Google, y muchas otras. Algunas vienen preinstaladas, pero si no es así siempre podemos usar alguna de la Google Play Store.

No des tu número. Cuando nos registremos en alguna página web o nos pidan datos en alguna tienda, lo mejor es no dar el teléfono, porque la mayoría de las veces será solo para enviar contenido publicitario, o cederlo a otras compañías. Si es imprescindible darlo, hay que evitar marcar la casilla en la que le damos permiso para que la empresa nos haga llegar información comercial.

Filtro antispam. Los móviles Android cuentan con filtros para que las llamadas sospechosas no lleguen a contactar con nosotros. Google tiene un sistema avanzado en sus Pixel que podría llegar pronto a España. Pero siempre es posible instalar una app expresamente para ello, como TrueCaller. A veces se mostrará la llamada, pero con un color rojo y un aviso de que podría ser SPAM.

Qué responder en las llamadas

Aunque tomemos todas esas medidas es probable que alguna llamada de publicidad sí que se cuele y nos moleste. En ese caso hemos de tener cuidado con cómo respondemos.

Una mujer hablando por teléfono El Androide Libre

Nunca decir "Sí". La propia Guardia Civil ha avisado de forma pública para que nunca respondamos con un "Sí" a una llamada. El motivo es porque pueden grabar esa palabra y usarla para contratar de forma fraudulenta servicios a nuestro nombre.

Origen del número. Cuando estemos hablando con el comercial, hay que preguntarle "¿De dónde han sacado el número de teléfono?" al que llaman. Están obligados a indicarlo y a demostrar que lo tienen de forma legal. Si nosotros no hemos dado consentimiento.

Llamada no solicitada. Si estamos seguros de que no hemos dado permiso para que nos llame la empresa en cuestión podemos decírselo al operador. Simplemente con un "No he solicitado información de esta empresa" debería ser suficiente.

Horas intempestivas. Algo que suele molestar mucho es que las llamadas se suelen hacer en momentos inoportunos, como a la hora de la siesta o a primeras horas de la noche. Esto es así porque los operadores saben que es el momento más probable que le descuelguen la llamada. Si es el caso, se le puede avisar de que "El artículo 96 de la Ley para la Defensa de los Consumidores indica que no es legal que llaméis a esta hora".

Llamada de SPAM

Darse de baja. Por supuesto, en cualquier caso podemos reclamar que se borre el número de teléfono de la base de datos de la empresa, porque todo los consumidores tienen derecho a rectificar y eliminar los datos suyos que tengan las diferentes compañías. Una simple frase como "Quiero que me déis de baja de vuestra base de datos" o "Quiero que borréis mis datos personales" debería ser suficiente.

Estafas

Muchas de las llamadas de SPAM se usan como debo para realizar estafas de todo tipo, sobre todo para lograr datos de la persona o conseguir que se den de alta en servicios que no tiene contratados. Lo mejor en estos casos es colgar pero, si interesase la promoción, es mejor ponerse en contacto directamente con la empresa que hacer la gestión mediante esa llamada.

Es posible que nos asusten con la idea de que "la promoción sólo sirve durante la llamada" pero eso es indicio de que se trata de una estafa porque las empresas no operan así ni siquiera en momentos promocionales. Por supuesto, en ningún caso hemos de pasar a una conversación de WhatsApp porque se nos pida por teléfono.

Por último, hay que tener cuidado con las llamadas incluso de personas que creemos conocer. La IA ya puede clonar voces y, en algunos casos, el resultado es lo suficientemente bueno como para intentar estafar a familiares y amigos. En casos extraños de petición de dinero o favores, lo mejor es, de nuevo, colgar y llamar nosotros a esa persona.