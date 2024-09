Xiaomi consigue lo que parecía imposible: le quita la segunda posición en ventas a Apple detrás de Samsung

La competitividad del mercado de smartphones está alcanzando niveles nunca vistos. Ninguna compañía del sector puede dormirse en los laureles, a riesgo de ser adelantada; este año, prácticamente cada mes hemos visto un lanzamiento importante, incluso en los meses supuestamente 'tranquilos' en la industria. Esto se está traduciendo en cambios importantes en el mercado; el 2024 empezó con Apple quitándole el trono a Samsung, pero Samsung contraatacó recuperando la corona.

Ahora, llega otro giro de guión llamativo, aunque no sorprendente. En realidad, es algo que se veía venir de lejos, pero no deja de ser impactante que finalmente haya ocurrido: Xiaomi ha adelantado a Apple. En efecto, por primera vez en muchos años, la segunda posición en ventas de móviles no está siendo ocupada ni por Apple ni por Samsung, que tradicionalmente se han ido intercambiando las posiciones con cada lanzamiento.

Esa es la conclusión del último estudio de Counterpoint publicado esta semana, del que hay que aclarar algunos detalles. Para empezar, Counterpoint basa su estudio sólo en las ventas directas realizadas en el mes de agosto, y por lo tanto, no es exactamente preciso; hay muchas ventas a través de terceros (como tiendas u operadoras) que no registra. Sin embargo, no existe un estándar en la industria para registrar las ventas totales, y las compañías prefieren no compartir este dato; así que las ventas directas son un indicador tan bueno como cualquier otro del éxito de una compañía. Otros analistas como IDC prefieren usar las unidades distribuidas, pero por el momento, su estudio no ha sido publicado.

Teniendo todo esto en cuenta, el logro de Xiaomi es histórico. Aunque la compañía china había estado cerca de alcanzar a Apple en los últimos años, siempre en la misma época del año, hasta ahora la compañía de la manzana siempre había salvado los muebles en el último momento. Irónicamente, el cambio de posición no se debe a una subida de ventas de Xiaomi, sino a una bajada más pronunciada en las ventas del iPhone.

Progresión en ventas de móviles entre el 2021 y el 2024 para Samsung, Xiaomi y Apple Counterpoint El Androide Libre

Las cifras de ventas de Xiaomi han permanecido relativamente planas, pero Apple ha sufrido especialmente este año; por su parte, Samsung ha disfrutado de una subida notable que le ha permitido mantener un liderazgo cómodo. El motivo por el que agosto siempre es un mal mes para Apple es obvio: cada septiembre, la compañía presenta la nueva generación del iPhone, así que la mayoría de los usuarios prefiere esperar a ver si merece la pena el nuevo modelo. Agosto es, por lo tanto, el mes más 'débil' para Apple, si es que se puede llamar débil estar en el podio de la industria.

Todo el mundo sabe que Xiaomi va a perder la segunda posición cuando se publiquen los datos de este mes de septiembre; como ha ocurrido en los últimos tres años, se espera que Apple se dispare a la primera posición en cuanto se registren los datos del iPhone 16. La clave está en cuál será su ventaja y cómo se sostendrá durante el paso de los meses.

Recordemos que la gama iPhone 16 es una de las más continuistas de los últimos años, con la mayoría de novedades centradas en Apple Intelligence, la alternativa a Galaxy AI y Google AI; pero a diferencia de sus rivales, esta plataforma no ha sido lanzada junto con los nuevos móviles, y ni siquiera está disponible aún en algunos mercados importantes como el europeo. Eso puede afectar mucho a las ventas del iPhone 16 a lo largo de los meses, y esa puede ser la oportunidad de Samsung y Xiaomi para establecerse en las dos primeras posiciones a lo largo del 2025.