YouTube salta al final del vídeo, no te pasa sólo a ti: ahora no te deja verlos si tienes esto instalado

En YouTube se han cansado de una práctica muy común. Después de admitir el uso de bloqueadores de anuncios durante años, la compañía entró en 'guerra' contra los usuarios que los utilizan en vez de pagar por YouTube Premium; y el último cambio puede ser el más molesto hasta ahora.

Algunos usuarios se están dando cuenta de que no pueden ver vídeos de YouTube, porque el vídeo salta directamente al final. En Reddit ya han compartido cómo es la nueva experiencia, que ocurre sólo si tenemos un bloqueador de anuncios instalado y activado en nuestro navegador en el ordenador.

Es un efecto muy extraño. Cuando el usuario pulsa en un vídeo para verlo, el reproductor salta directamente al último fotograma del vídeo y muestra las tarjetas de recomendaciones de vídeos, como si ya hubiéramos visto el vídeo. Este problema ocurre incluso si el usuario salta a una parte intermedia del vídeo; en ese caso, el vídeo no carga la parte que se ha pulsado, sino que salta de nuevo al final, o en algunos casos, se queda cargando de manera indefinida.

Si descartamos que este sea simplemente un ‘bug’ de YouTube, la alternativa es que sea un cambio hecho a propósito para atacar a los usuarios que siguen usando bloqueadores de anuncios en la plataforma. Los usuarios que han sufrido este problema reportan que la reproducción es normal cuando desactivan el bloqueador en youtube.com.

También es perfectamente posible que este sea un error del bloqueador de anuncios; no sería la primera vez. Sin embargo, tampoco sería de extrañar que YouTube esté detectando la presencia de un bloqueador y esté afectando a la reproducción, teniendo en cuenta que ya hizo algo semejante en su día.

YouTube empezó a ponerse seria con los bloqueadores de anuncios hace un año, cuando implementó un sistema de tres avisos; si el usuario veía tres vídeos con el bloqueador de anuncios activado, aparecía un mensaje que indicaba que el usuario ya no podía seguir usando la plataforma ni viendo vídeos. Esa no fue la única medida tomada, aunque sí fue la más polémica y la que no ha llegado a expandirse a todo el mundo.

Esta ‘guerra’ contra los bloqueadores de anuncios ya tiene efectos colaterales; por ejemplo, cuando a principios de año YouTube empezó a sufrir una pérdida de rendimiento si el navegador tenía un bloqueador de anuncios instalado. El uso de la página en esa situación provocaba picos de uso de CPU en el ordenador. Aunque YouTube se desentendió de ese problema, fue un indicador de que la política de la compañía había cambiado.

Es posible que este problema sea una consecuencia de esta ‘guerra’, y que sea un error provocado por los bloqueadores al intentar saltarse una medida de YouTube. No lo sabemos porque la compañía no ha realizado declaraciones al respecto.