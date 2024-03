El coche de Xiaomi sorprende: supera las 100.000 reservas sin haber anunciado el precio

La presencia del coche de Xiaomi en el MWC de Barcelona pasará a la historia como un momento clave, no sólo en el sector tecnológico, también en el automovilístico. Xiaomi ha conseguido lo que Apple no pudo, crear un coche eléctrico, y no uno cualquiera.

En vez de seguir los pasos de los coches de Huawei, y asociarse con fabricantes ya establecidos en la industria, Xiaomi optó por invertir miles de millones de euros y crear una plantilla de ingenieros para crear su propio coche. El Xiaomi SU7 es el primer resultado de esta apuesta, y a juzgar por el éxito que está teniendo, no será el último.

Y es que el Xiaomi SU7 ha conseguido llamar la atención por algo más que por el nombre de su fabricante. Sobre el papel, el modelo SU7 Max tiene el potencial de superar a las mejores alternativas de las marcas punteras, como Tesla y Porsche; y eso ha hecho que mucha gente esté dispuesta a comprarlo, incluso sin saber el precio final.

Las reservas del Xiaomi SU7 sorprenden

Según ha anunciado el propio CEO de Xiaomi, Lei Jun, las reservas del Xiaomi SU7 han superado las 100.000 unidades, y siguen creciendo; mucha gente quiere ser de los primeros en conducir el coche, una vez que se ponga a la venta en China el próximo 28 de marzo.

Hay que aclarar que se espera que una buena parte de esas 100.000 reservas sean de empleados de Xiaomi, que han recibido prioridad respecto a los clientes convencionales; además, los empleados del resto de compañías de Lei Jun también tendrán prioridad a la hora de comprar la primera hornada de coches. En China, esto es algo habitual, y para mucha gente Xiaomi es un estilo de vida, usando sus productos en todos los momentos de su día a día; son estos ‘fanáticos’ los que pidieron a Xiaomi que fabricase un coche, y Lei Jun aceptó el desafío inspirado por sus ídolos, Steve Jobs y Apple.

Opciones disponibles para el Xiaomi SU7 Weibo

Aunque aún quedan muchos datos por confirmar, no son unas malas cifras en absoluto, y revelan una fuerte demanda que debería ser incluso superior si los precios filtrados se confirman. El precio de la versión básica que se maneja en las redes sociales chinas podría ser tan bajo como 200.00 yuanes (26.000 euros), aunque es más probable que sea de 300.000 yuan (38.000 euros).

De confirmarse, sería un precio muy competitivo respecto al gran rival del SU7, el Tesla Model 3, que cuesta más o menos lo mismo en China. Sin embargo, algunos expertos apuntan a que Xiaomi usará la misma estrategia que en los móviles, y sorprenderá con un precio más bajo que el Tesla para quitarle clientes. Eso no significa que vaya a costar sólo 99.900 yuan (12.900 euros) como se llegó a rumorear en los foros chinos, un rumor tan “trol” que el mismísimo Lei Jun tuvo que salir al paso para negarlo.