Este es el nuevo procesador más rápido del mercado, la bestia gaming de Intel

A la hora de elegir un procesador para nuestro nuevo ordenador, hay muchas cosas a tener en cuenta. Puede que prefiramos un chip con muchos núcleos si nuestra prioridad es la multitarea para trabajar con varias apps al mismo tiempo; o puede que, simplemente, queramos la mayor potencia posible. Si nuestro caso es el segundo, Intel ahora tiene justo lo que necesitamos.

El i9-14900KS es la nueva adición a la 14ª generación de procesadores Intel Core, la primera que forma parte de los nuevos ordenadores AI PC por ser capaces de ejecutar funciones de Inteligencia Artificial de manera nativa. Pero eso no es lo llamativo de este modelo.

Al igual que ha hecho en pasadas generaciones, Intel se ha guardado lo mejor para el final, con el lanzamiento individual de un modelo de la denominación “KS” que elimina todas las restricciones y limitaciones del resto de la gama. El resultado es lo mejor de lo que es capaz Intel, y eso es mucho.

El procesador más rápido es de Intel

Al quitar esos ‘limitadores’, el Intel Core i9-14900KS es capaz de alcanzar una frecuencia de 6,2 GHz en sus núcleos P-Core; una cifra que hasta ahora no habíamos visto de serie en un procesador comercial. De hecho, es algo que hasta no hace mucho estaba reservado a competiciones de ‘overclocking’, donde los fanáticos exprimen el hardware al máximo posible pero que no suele tener uso real en nuestro día a día. Dicho de manera directa, esto es una bestialidad.

Respecto a la pasada generación, esto supone una subida de 200 MHz, que no parece mucho pero que en realidad es un salto importante; de hecho, su precedesor, el i9-13900KS, no consiguió ninguna mejora en las frecuencias respecto a la anterior generación. También es una subida de 200 MHz respecto al i9-14900K en los núcleos P, mientras que los núcleos E alcanzan 100 MHz más, hasta los 4,5 GHz.

Intel Core i9-14900KS Intel

Todo esto debería traducirse en un rendimiento espectacular, especialmente en aquellos programas que se beneficien de subidas de frecuencia y ‘overclocking’; en otras palabras, debería ser muy bueno en videojuegos, pero también en todo tipo de aplicaciones y tareas.

Por lo demás, el resto de características técnicas son las del i9-14900K. Es decir, que tiene la misma cantidad de núcleos, 24, y repartidos de la misma manera. Los 8 núcleos P son los más potentes y los que actuarán en situaciones de alta carga de trabajo, y los 16 núcleos E permanecerán activos la mayor parte del tiempo y cuando no estemos haciendo nada que requiera más potencia. También se mantiene la misma memoria caché de nivel 3, con 36 MB, y 32 MB de memoria caché de nivel 2. Si la necesitamos, tenemos la misma gráfica integrada UHD Graphics 770.

Debido al aumento de frecuencias, también notaremos que este chip consume mucho más. El TDP básico del i9-14900KS es de 150W, unos 25W más que el modelo K, pero con frecuencias máximas aumenta a los 253 W; para rizar el rizo, Intel ofrece un perfil de potencia ‘extremo’ que aumenta el límite a los 320 W. En otras palabras, necesitarás una buena fuente de alimentación (y pagar más por la factura de la luz).

El Intel Core i9-14900KS está disponible a partir de hoy, con un precio recomendado de 699 dólares; el precio en España aún no se ha compartido.