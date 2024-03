Este es el mejor antivirus gratis para proteger tu ordenador: conserva tus datos y acaba con el phishing

Hoy por hoy, la vida gira en torno a las nuevas tecnologías. Nos levantamos de la cama y apagamos la alarma que suena de nuestro teléfono móvil y miramos qué hora es en nuestro reloj inteligente. Y así, con cada una de las acciones de nuestro día a día. Sin embargo, estas costumbres se acentúan para muchas personas en su entorno de trabajo.

Ahí, todo gira en torno a nuestro ordenador, ya sea el que proporciona la empresa o el de uso y propiedad personal. Por ello, toda la información que guardamos en él, los documentos, los contactos y las claves que en él tenemos son fundamentales para nosotros. Es por este mismo motivo por lo que se convierten en el objetivo más deseable para aquellos que buscan atacarnos.

De esta forma, tener nuestros equipos lo más protegidos posible es imprescindible. Sin embargo, en muchas ocasiones no podemos pagar un servicio de seguridad o un antivirus por los elevados precios que tienen. No obstante, la buena noticia es que hay algunos antivirus totalmente gratuitos que ofrecen un gran rendimiento y que nos permiten tener nuestro ordenador a prueba de intrusos. Ahora, la OCU elige cuál es el mejor de todos.

¿Cuál es el mejor antivirus gratis según la OCU?

Un buen antivirus puede salvarnos la vida, especialmente para no perder nuestros datos y nuestra información personal. Para ello, hay que saber qué programas son más efectivos que otros, especialmente si no podemos o no queremos pagar los que más nombre tienen en el mercado.

Si quieres evitar que tu ordenador se infecte, es fundamental conocer qué programas tienen un mayor porcentaje de acabar con los virus o con el famoso phishing. Para ello, la Organización de Consumidores y Usuarios ofrece sus propias valoraciones para saber por cuál antivirus decantarnos, ya que no es nada sencillo realizar esta elección.

La OCU ha realizado un examen exhaustivo para determinar cuál es el más completo y también el más recomendado. Además, se realiza una distinción en función del tipo que tengamos, ya seamos más partidarios de la plataforma Windows o de Mac.

El mejor antivirus para Windows Microsoft incorpora de forma predeterminada el antivirus propio Windows Defender. Sin embargo, no es la opción más adecuada. Su gran hándicap es su limitada capacidad de bloqueo de páginas web con malware. Los análisis de la OCU muestran que Windows Defender bloquea el 97,36% del malware detectado, (en 2023 era del 99,95%). Además, no tiene una protección antiphishing, que es muy importante para una navegación segura por el sistema. Ante esta alternativa, la OCU asegura que la mejor opción sería el Bitdefender Antivirus Free dentro de la gama de los gratuitos. Destaca su gran rendimiento en cuanto a la eliminación casi total de malware, con una eficacia del 98,31% y de un 99,33% del bloqueo de páginas web. En cuanto a su protección antiphishing, ofrece un resultado del 90% en páginas maliciosas. Por último, ofrece un equilibrio que permite no ralentizar el funcionamiento del ordenador y la eliminación de publicidad intrusiva para actualizar a la versión de pago.

El mejor antivirus para Mac Aunque los virus tienen más complicado dañar un ordenador Mac, también necesitan tener un antivirus. En este caso, el mejor programa gratuito es AVG Free Antivirus que impide que el 100% de los virus entren al ordenador y pone una barrera al 84% de los agentes phishing.

Entre las principales críticas a estos antivirus gratuitos, la OCU considera necesario que este tipo de programas tengan funciones de control parental, servicios para mejorar la experiencia al conectarnos con VPN o un gestor de contraseñas que nos aporte mayor seguridad. No obstante, el mercado nos deja opciones muy interesantes a coste totalmente cero.