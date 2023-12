No necesitarás un móvil de Samsung para beneficiarte de la traducción de llamadas con IA del Galaxy S24

Si Apple distingue a los usuarios que usan un móvil Android con los mensajes en verde, o la misma Google obliga que para usar la traducción simultánea se haga entre dos Pixel, Samsung se aleja totalmente de esas exclusividades para ofrecer una experiencia magnífica para que cualquiera que llame a un móvil Galaxy pueda recibir la traducción en tiempo real de la llamada.

Y es que esas funciones IA que llegarán a la serie Galaxy S24 no solamente la disfrutarán sus propietarios, sino que la idea es abrirla para ser incluso una poderosa campaña de marketing en sí misma. Una propuesta que hay que aplaudir y que se espera que sirva a Google y Apple para que aprendan a que no todo parte de mantener un coto privado y privar al resto de marcas o usuarios de esas experiencias que no acaban de ser limitadas por sí mismas.

Gauss es el modelo de IA que presentó Samsung hace unas semanas para mostrar su potencial para algunas de las características de los próximos Galaxy S24. De todas ellas ha llamado poderosamente la atención la función AI Live Translate Call, que permite recibir traducciones instantáneas en texto de las llamadas que se produzcan.

Una poderosa campaña de marketing

Nikkei Asia ha compartido algunas de las características básicas de esta funcionalidad para confirmar otra importante noticia: dará soporte al inglés y español en el momento que esté disponible; supuestamente con los Galaxy S24. Más tarde llegarán otros idiomas como serán el coreano o japonés.

Pero quizás la más importante es la mencionada: la traducción simultánea funcionará también en un móvil que no sea de Samsung; ahora solamente queda que Apple impida esta posibilidad limitándola como ha hecho con la app de Android para enviar mensajes en azul (no sería nada extraño que sucediese). Lo que significa que cualquier persona con un iPhone, un Xiaomi o de otra marca recibirá el audio de la llamada ya traducido en tiempo real.

Imagen del frontal de Samsung Galaxy S24 Arsene Lupin El Androide libre

Lo que podría sonar como una obviedad, no lo es tanto, ya que este tipo de funciones basadas en software las suelen usar los gigantes tecnológicos para que sean exclusivas de sus móviles y así sea un reclamo o apuesta de valor. Aquí Samsung ha pasado olímpicamente de limitarla al uso de sus Galaxy para abrirla a cualquiera; y hay que recalcar que es una poderosa campaña de marketing cuando alguien llame a un Galaxy y encuentre que el receptor hable perfectamente en su idioma.

Y esta es una de las tantas funciones IA, según Android Authority, que se verán en los próximos Galaxy S24. Se puede esperar la capacidad del relleno generativo a lo Photoshop para expandir una imagen, un chatbot IA, ajustes del tono para generación de texto, wallpapers generados con IA y la capacidad de realizar resúmenes de notas o archivos. Todo llegará el próximo mes en el anuncio de la serie Galaxy S24.

