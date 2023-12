Battery Protection, lo nuevo de Samsung para sus Galaxy: así protegerá la batería de tu móvil para que dure más

Samsung está hilando bien fino con esta nueva función llamada Battery Protection que viene de miedo frente a esa nueva política de actualizaciones que consigue que un móvil Galaxy pueda recibir cuatro actualizaciones mayores de Android. Al extender el tiempo de vida de un dispositivo también se necesitan herramientas para conocer el estado de salud de la batería o mismamente un software que se encargue de protegerla para alargar su estimación de vida.

Con el anuncio de la nueva serie Galaxy S24 llegará también la actualización One UI 6.1 basada en Android 14 a la que Samsung ha denominado como la mayor realizada nunca para sus dispositivos. Una centrada en la inteligencia artificial generativa con todo tipo de funciones, pero que también aportará su granito de arena para que se alargue el tiempo de vida de un dispositivo móvil Galaxy.

Una reciente filtración sacó a la luz la sección Battery Protection en el menú de ajustes. De hecho, esta nueva funcionalidad de Samsung ya existe en la versión One UI 6.0 basada en Android 14. Disponible a través de las últimas actualizaciones recibidas, la función aparece oculta a la vista, aunque con la posibilidad de activarla al iniciar la app activities.

Imagen de la nueva opción Battery Protection de Samsung 9to5Google El Androide libre

Hay varias formas de activar dicha app, como puede ser al utilizar la app Activity Launcher, aunque la actividad que se necesita aparece como BatteryProtectionActivity. Una vez que se inicie, la actividad revela un nuevo menú donde se puede activar Battery Protection para mostrar tres niveles de protección. Así quedan resumidos los tres modos de protección de la batería de un móvil Galaxy:

Protección básica : limita el cargador para que no fuerce al dispositivo a estar cargado al 100%, pero se asegura que al menos tenga el 95 % de capacidad.

: limita el cargador para que no fuerce al dispositivo a estar cargado al 100%, pero se asegura que al menos tenga el 95 % de capacidad. Protección adaptativa : pausa la carga rápida al 80 % y comienza a cargar lentamente el móvil hasta el 100 % para que cuando el usuario despierte lo tenga listo; esta experiencia está basada en los hábitos del uso del móvil.

: pausa la carga rápida al 80 % y comienza a cargar lentamente el móvil hasta el 100 % para que cuando el usuario despierte lo tenga listo; esta experiencia está basada en los hábitos del uso del móvil. Protección máxima: limita la carga al 80 %.

¿Cuándo usar una u otra protección?

Los Google Pixel ya usan la protección adaptativa, aunque con la opción de que llegue al 100 % vinculada a la hora puesta para la alarma del despertador. Hay algunos detalles importantes para entender cada uno de los tres niveles de Battery Protection y cuando se han de usar uno u otro:

La protección básica cargará el móvil hasta el 100 %, pero se detendrá hasta que el nivel de la batería disminuya al 95 % para volver a comenzar la carga. Este ciclo se repetirá hasta que el móvil sea desconectado del cargador

cargará el móvil hasta el 100 %, pero se detendrá hasta que el nivel de la batería disminuya al 95 % para volver a comenzar la carga. Este ciclo se repetirá hasta que el móvil sea desconectado del cargador El nivel de protección adaptativa se basa en el tiempo de sueño estimado según el patrón de uso del móvil y está centrado en los usuarios que cargan su móvil por la noche cuando están acostados durmiendo.

se basa en el tiempo de sueño estimado según el patrón de uso del móvil y está centrado en los usuarios que cargan su móvil por la noche cuando están acostados durmiendo. El tercer nivel de protección de la batería parará la carga al 80 % para que la reanude cuando baje del 80 %. Esta es la máxima protección que se puede utilizar para alargar el tiempo de vida de la batería. Eso sí, para un dispositivo tipo tablet con una capacidad de batería mayor, cabe recordar que dejar un 20 % de batería sin cargar se convierte en la pérdida de una o dos horas de tiempo de pantalla encendida; mejor será usar alguno de los otros dos con una tablet.

Y como no, según 9to5Google, los tres tienen el objetivo de alargar la salud de la batería para que el usuario no tenga que sustituirla o adquirir un nuevo móvil; aunque ahora Samsung da todo tipo de facilidades (y herramientas) para reemplazar algunos elementos de sus terminales. Eso sí, de momento Battery Protection no funciona debidamente en los actuales Samsung Galaxy en los que se puede activar, así que mejor esperar a la llegada próxima de One UI 6.1.

