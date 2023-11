Apple trolea a los Android: aceptar RCS no va a cambiar el color de los mensajes

Ayer Apple anunció que mandaría a mejor vida los mensajes SMS para adoptar la tecnología RCS. Un comunicado que Google llevaba tiempo esperando que se produjese, aunque nada va a cambiar con los mensajes discriminatorios en azul de Apple. El conflicto surgido entre Google y Apple seguirá estando presente por el color de los mensajes que llegan desde un móvil Android en la app iMessage.

Entre todo el polvo que está levantando este combate entre Apple y Google por los mensajes discriminatorios en azul, el CEO de Nothing, Carl Pei, ha sabido responder de una manera bien hábil con la implementación de una app de chat que sí va a permitir enviar mensajes a los móviles iPhone con el mensaje en azul. Una estrategia distinta a la que está tomando Google que publica vídeos atacando a Apple.

El hecho es que al poco de que Apple anunciara sus planes para traer el soporte a RCS en sus teléfonos móviles, la compañía estadounidense confirmó a 9to5Mac que el color azul se seguirá siendo usado para representar los iMessages y en verde para los mensajes RCS.

¿Mensajes en azul y en verde?

Aquí está justamente el conflicto que está generando divisiones sociales en Estados Unidos, ya que, aunque Apple se justifica que usa este color azul para enviar el mensaje a sus usuarios de que cree que es la forma más segura para establecer una comunicación a través de un chat, es una manera para saber quién está usando un iPhone y quién un Android; en Estados Unidos la diferencia entre el uso de uno u otro es el equivalente a la clase social de la persona, la apoderada, y la que no.

En España este conflicto es inexistente, ya que al revés que en Estados Unidos, los SMS apenas se utilizan, y las comunicaciones por chat se realizan mayoritariamente por WhatsApp, así que no hay forma de que Apple establezca una ruptura para diferenciar quién usa un móvil Android del que utiliza un iPhone.

La aplicación de iMessage (Mensajes) en un iPhone

Lo curioso es que se sabe que los mensajes a través de RCS son más seguros que los SMS usados por Apple en iMessage según 9to5Mac; Google impuso el cifrado extremo a extremo justamente este año en su app Mensajes que usa el protocolo RCS. Es decir, que la justificación de Apple se cae por su propio peso, así que el uso de este color le vale perfectamente para ahondar en la división social y casi obligar a los usuarios en Estados Unidos, o hacerles creer, que si no tienen un iPhone no podrán estar en ciertos círculos sociales (esta publicación de CNET da prueba de ello); que no son otros que los de la universidad o el instituto. A Apple le vale para seguir siendo el que más móviles vende en este país y seguir sembrando en los más jóvenes la idea de la necesidad de tener un iPhone.

Lo peor de todo es que poner un color verde o azul a una burbuja de mensaje yace en un simple código de color. Es decir, que la única barrera es la puesta por Apple, aunque en el horizonte tiene a la Ley de Mercados Digitales que ha llegado para eliminar estas barreras en el software y evitar que desde lo digital se generen divisiones sociales en el público de a pie; la Unión Europea ha sido capaz de obligar a esta empresa a usar la conexión USB tipo-C vista este año en los nuevos iPhone 15.

También, queda saber que hará Google después de insistir tanto con la adopción de los RCS y que finalmente los mensajes discriminatorios en azul sigan siendo una realidad. Es decir, que puede que tenga un as bajo la manga que pille a Apple con el pie cambiado.

