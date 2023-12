Samsung va a dar un golpe en la mesa: se filtra el precio de los Galaxy S24 y trae buenas noticias para los usuarios

El 2024 empezará muy fuerte en el sector de los smartphones. Sólo para el mes de enero ya se han anunciado varios lanzamientos, como el del OnePlus 12 y el del Samsung Galaxy S24, y se esperan más noticias próximamente de rivales como Xiaomi. El caso de Samsung es llamativo, porque se trata de un adelanto respecto a las fechas habituales en las que presenta sus móviles punteros.

El cambio a una presentación en enero tiene sentido, porque hasta ahora Samsung siempre ha sido ‘la última’ en presentar sus mejores bazas; con el adelanto a enero, la compañía tendrá más oportunidades para convencer a los usuarios. También ayuda que la gama Galaxy S24 no será revolucionaria, al menos en comparación con los Galaxy S23; se espera un diseño muy parecido con ciertas mejoras de ‘hardware’. Donde Samsung echará el resto será en las funciones de Inteligencia Artificial, que serán numerosas y pretenden convertirse en una alternativa al Pixel 8 Pro.

Para conseguirlo, puede que Samsung se esté guardando un as en la manga: el precio. Y es que según la última filtración proveniente de los Países Bajos, muchos de los modelos de la gama S24 serían más baratos que los de la gama S23. En algunos casos, la diferencia llega a los 50 euros, aunque a cambio un modelo en particular será un poco más caro; aún así, la bajada de precios supone que los usuarios podrían conseguir un nuevo Samsung a un precio que hace mucho que no veíamos.

En concreto, según la filtración el precio de partida del Galaxy S24 sería de 899 euros, 50 euros menos que el Galaxy S23. Es la misma rebaja que tendría el Galaxy S24+, que costaría 1.149 euros frente a los 1.200 euros del Galaxy S23+. Por último, el único modelo que subiría de precio sería el Galaxy S24 Ultra, que costaría 1.449 euros, una subida de 40 euros respecto al precio original del Galaxy S23 Ultra. Por supuesto, estamos hablando de Samsung, así que esperamos muchas ofertas de lanzamiento y rebajas a lo largo del año como ocurrió con la pasada generación; pero eso también significa que esas rebajas podrían ser incluso más atractivas al partir de un precio inferior.

Características filtradas de la gama Galaxy S24 @WigettaGaming

Otra diferencia importante además del precio está en los componentes usados; en concreto, en los procesadores. Los rumores parecen haberse cumplido, y Samsung finalmente volvería a usar sus propios chips en los Galaxy S24; pero sólo en los modelos más baratos. Según la filtración, el Galaxy S24 básico usaría un Exynos 2400 en España, y sólo los usuarios estadounidenses y canadienses disfrutarían de un Snapdragon 8 Gen 3. Es muy posible que la bajada de precio se haya decidido para contrarrestar este cambio respecto a la pasada generación. Al menos, los Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra sí que contarían con un Snapdragon 8 Gen 3, y no uno cualquiera, sino una edición especial para móviles Galaxy que no será usada en móviles de la competencia.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan